Golpe al narcotráfico: cinco detenidos y más de cuatro kilos de cocaína secuestrados

La Policía de Mendoza realizó diez allanamientos simultáneos en distintas zonas del Gran Mendoza , los cuales permitieron desarticular una organización dedicada a comercializar drogas, enviándolas hacia el sur del país. Producto de las intervenciones policiales hubo cinco detenidos y se secuestraron más de cuatro kilos de cocaína.

Los operativos fueron llevados adelante por la Policía contra el Narcotráfico y la Dirección General de Investigaciones. Las intervenciones tuvieron lugar en Las Heras, Godoy Cruz y Luján de Cuyo.

Cabe destacar que los operativos también permitieron el secuestro de marihuana, dinero en efectivo en pesos y moneda extranjera, teléfonos celulares, balanzas de precisión y una prensa utilizada para el armado de ladrillos de droga. Además, durante las medidas se incautaron autopartes de un vehículo con pedido de secuestro, lo que permitió ampliar la investigación sobre cómo operaba de la banda.

De acuerdo con las tareas de inteligencia, la organización contaba con una estructura para el ingreso de droga desde el norte del país, su distribución en la provincia y su posterior traslado hacia el sur, circuito que ya había sido detectado en octubre de 2025 tras la interceptación de un envío de cocaína de alta pureza.

De este modo, la intervención permitió anticipar un nuevo traslado que estaba próximo a concretarse.

De este modo, la intervención permitió anticipar un nuevo traslado que estaba próximo a concretarse, evitando que el cargamento continuara su circuito de distribución.

En referencia al operativo, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, señaló: “Cinco detenidos y más de cuatro kilos de cocaína secuestrados en operativos contra una organización que distribuía droga en la provincia. La investigación permitió desarticular una red que traía estupefacientes desde el norte, operaba en Mendoza y tenía como destino el sur del país”.

posteo de mercedes rus

“La intervención permitió interceptar la distribución antes de que la droga siguiera circulando. En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, agregó Rus.