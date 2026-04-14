Condenaron a 17 años y medio de prisión al hermano del capo narco Marco Estrada Gonzáles

El Tribunal Oral Federal Nº 3 condenó a Fernando “Pity” Estrada Gonzales a 17 años y 6 meses de prisión , al considerarlo responsable de integrar y organizar una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y del acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones.

Durante años, “Pity” se movió a la sombra de su hermano, Marco Antonio Estrada Gonzále z, uno de los nombres más fuertes del narcotráfico peruano en la Argentina, que construyó su poder en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores a partir de la venta de cocaína, marihuana y paco. Para los investigadores, ese segundo plano no implicaba un rol menor: por el contrario, lo ubicaba como una pieza clave en el engranaje de la organización.

A lo largo del debate iniciado en noviembre del año pasado, los jueces Andrés Basso, Fernando Marcelo Machado Pelloni y Javier Feliciano Ríos analizaron el funcionamiento de la estructura y el lugar que ocupaba Estrada Gonzales dentro de ella. La conclusión fue contundente: actuó como organizador en carácter de coautor, en concurso real con delitos vinculados al armamento.

Durante su alegato, el fiscal Diego Velasco reclamó la pena de 24 años de prisión y sostuvo que el acusado tenía capacidad de decisión y coordinación dentro de la organización, incluso en momentos críticos. Según planteó, “Pity” mantuvo activo el entramado delictivo aun cuando su hermano permanecía prófugo, durante más de una década, lo que a su entender evidenciaba su peso específico dentro del grupo.

Aunque el tribunal no hizo lugar al monto de pena, sí coincidió en los aspectos centrales de la acusación. Consideró por probado que Estrada Gonzales no solo formaba parte de la red narco, sino que cumplía un rol organizativo, con incidencia directa en su funcionamiento.

Otro de los puntos que se analizó en el juicio fue el acopio de armas. Para la fiscalía, ese elemento reflejaba el nivel de organización y la peligrosidad del grupo. Los jueces recogieron ese argumento y lo incorporaron al fallo condenatorio.

Detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, Estrada Gonzales llegó al juicio como una figura señalada dentro de una causa que se remonta a 2010 y que buscó desarticular una red narco con base en el conurbano bonaerense. Con esta sentencia, el proceso suma un capítulo clave, aunque no definitivo.

El fallo establece que, una vez quede firme la sentencia, se realice el cómputo de la pena y se notifique al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Morón. Los fundamentos completos se darán a conocer el próximo 13 de mayo, cuando se conozcan en detalle los argumentos que sostienen una condena que vuelve a poner el foco sobre las estructuras criminales que operan detrás del negocio de la droga.