Accidente vial en Lavalle: conducía alcoholizado, chocó contra un auto estacionado y lesionó a una mujer

El conductor que provocó el accidente tenía 2,55 gramos de alcohol en sangre. El hecho se produjo en la zona céntrica del departamento de Lavalle.

El conductor que provocó el accidente cuadruplicaba el límite permitido de alcohol en sangre.

Un hombre protagonizó un accidente vial cuando chocó contra un automóvil que se encontraba estacionado, y en donde había una mujer, quien resultó lesionada. El hecho se produjo en una zona céntrica de Lavalle. El sujeto que provocó el siniestro cuadruplicaba el límite permitido de alcohol en sangre.

Según el reporte policial, el accidente tuvo lugar a las 22:40 del sábado, en la intersección de Boulevard Belgrano y Garibaldi, donde un Chevrolet Onix conducido por un hombre de 36 años colisionó contra un Peugeot 504 que se encontraba estacionado.

choque en lavalle 2 La mujer que se encontraba en el auto estacionado sufrió politraumatismos leves. Policía de Mendoza

Como consecuencia del choque una mujer resultó herida Como consecuencia del impacto, una mujer de 31 años que estaba dentro del auto detenido resultó herida, por lo que debió ser asistida en el lugar. Tras ser revisada por profesionales, se le diagnosticó politraumatismos leves.