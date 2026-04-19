Accidente vial en Lavalle: conducía alcoholizado, chocó contra un auto estacionado y lesionó a una mujer
El conductor que provocó el accidente tenía 2,55 gramos de alcohol en sangre. El hecho se produjo en la zona céntrica del departamento de Lavalle.
Un hombre protagonizó un accidente vial cuando chocó contra un automóvil que se encontraba estacionado, y en donde había una mujer, quien resultó lesionada. El hecho se produjo en una zona céntrica de Lavalle. El sujeto que provocó el siniestro cuadruplicaba el límite permitido de alcohol en sangre.
Según el reporte policial, el accidente tuvo lugar a las 22:40 del sábado, en la intersección de Boulevard Belgrano y Garibaldi, donde un Chevrolet Onix conducido por un hombre de 36 años colisionó contra un Peugeot 504 que se encontraba estacionado.
Como consecuencia del choque una mujer resultó herida
Como consecuencia del impacto, una mujer de 31 años que estaba dentro del auto detenido resultó herida, por lo que debió ser asistida en el lugar. Tras ser revisada por profesionales, se le diagnosticó politraumatismos leves.
Por su parte, el conductor del Chevrolet Onix fue sometido a un test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 2,55 gramos de alcohol en sangre. Cabe destacar que el sujeto no presentó lesiones.