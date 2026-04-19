Balearon y apuñalaron a familiares de la víctima de un asalto que intentaron hacer justicia por mano propia

Dos hombres y una mujer sufrieron un asalto a mano armada en Lavalle. Tras eso, familiares confrontaron al presunto autor, pero terminaron heridos con armas.

El revólver que secuestraron al sospechoso del asalto y ataque contra familiares de una víctima en Lavalle.

e Un hombre fue baleado y otro apuñalado este domingo luego de confrontar al presunto autor de un asalto en Lavalle. Al parecer, un familiar suyo sufrió un robo a mano armada en la vía pública e intentaron hacer justicia por mano propia, pero el sospechoso los ataco con un arma de fuego y un cuchillo. Posteriormente, el sospechoso fue detenido.

Fuentes policiales relataron a MDZ que todo comenzó alrededor de las 6 cuando una joven, de 25 años, y dos hombres, de 21 y 45 años, respectivamente, caminaban por calle Urquiza, en el distrito de Costa de Araujo, y fueron abordados un sujeto armado.

Acto seguido, mediante amenazas, el malviviente le robó dos celulares Samsung y una bicicleta, elementos con los que se dio a la fuga, de acuerdo con la información.

Denuncia e intento de justicia por mano propia Tras el hecho, las víctimas se dirigieron hasta la Comisaría 63°, donde denunciaron el atraco y aseguraron que habían reconocido al autor, ya que se trataba de un maleante de la zona. Asimismo, agregaron que familiares de la mujer asaltada se dirigieron hasta el domicilio del sospechoso para hacer justicia por mano propia.

Ante eso, los efectivos de la dependencia se desplazaron inmediatamente hasta ese lugar, pero se encontraron con que los dos jóvenes que fueron a confrontar al sindicado asaltante se encontraban lesionados. De las averiguaciones surgió que el sujeto le disparó a uno de ellos, provocándole una herida de bala en el brazo izquierdo, y luego forcejeó con el otro, a quien apuñaló en la pierna izquierda.