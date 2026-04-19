Se conoció el último mensaje en redes de la pareja de estudiantes hallada muerta en Rosario

El caso conmocionó a la ciudad de Rosario luego de conocerse que Valentín Alcida mató de varias puñaladas a su novia, Sophia Civarelli, y después se suicidó al arrojarse desde un balcón. Ahora, en medio de la investigación, se conocieron el último posteo que compartieron en redes sociales y los mensajes que el joven le dedicaba a su pareja.

Según trascendió, ambos jóvenes, de 22 años, eran estudiantes de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario. El viernes por la noche, una amiga de la joven alertó a la Policía luego de que Valentín le dijera que Sophia se había suicidado cortándose el cuello.

Uno de los últimos posteos en redes del joven junto a su novia.

Minutos después, las autoridades también fueron notificadas por un joven que se había arrojado al vacío. Si bien sobrevivió al impacto, murió horas más tarde en un hospital local.

Los posteos de la pareja que murió en Rosario

En las imágenes compartidas a través de la cuenta de Instagram del joven, se lo veía junto a Sophia, abrazados y sonrientes. En una de las publicaciones, él la había etiquetado junto a un corazón.

Pareja muerta Rosario Femicidio (3) El último posteo que habia realizado Valentín junto a Sophia. Instagram (@valentin_alcida)

Además, en otras historias que compartía con frecuencia, el acusado por la muerte de su novia subía fotos de ella en distintas situaciones con mensajes como: “Mujer hermosa”. En otra imagen, donde Sophia aparecía durmiendo, escribió: “Qué mujer”. También publicó una foto de ella en la playa y otra juntos con la frase: “Te amo preciosa”.

El cambio de carátula en el caso

De esta manera, el fiscal a cargo modificó la carátula de la causa, que pasó de muerte dudosa a femicidio seguido de suicidio. El hecho conmociona a la ciudad, mientras avanza la investigación sobre el crimen de la joven, oriunda de Villa Amelia, un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe.