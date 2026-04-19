A dos años de ser madre, Magui Bravi dio a conocer la noticia más fuerte de su vida: "No estaría más"

Magui Bravi, la reconocida bailarina y actriz, confirmó que se separó de Octavio Cattaneo. La noticia cayó como un balde de agua fría, especialmente porque la pareja había sido padres hace poco más de dos años.

El anuncio, que no estaba en los planes de nadie, dejó a los conductores de Pisco TV y a los seguidores de la artista en estado de shock. ¡Un escándalo de honestidad brutal en vivo!

Todo ocurrió durante su visita al ciclo Pisco TV. La charla fluía con normalidad hasta que surgió el tema de su pareja. Sin poder ocultarlo más, Magui lanzó la frase que se volvió viral en segundos: “Mi marido... no está, no estaría más”. Ante la sorpresa del conductor, quien intentó bromear diciendo que le esperaba un "mundo bravo", la actriz no retrocedió y redobló la apuesta preguntándole sobre su propia soltería.

Magui Bravi confirmó su separación en medio de una entrevista que se volvió viral por su honestidad.

El clima de primicia se volvió tan intenso que desde el control del programa intentaron frenar la situación. Una voz fuera de cámara pidió: “Cortalo. Vamos a cortar esta parte, se separó”. Sin embargo, Bravi, con una mezcla de incomodidad y firmeza, sentenció: “Me separé. No pasa nada igual”.

magui bravi pelea novio (1) Tras más de diez años de amor, la bailarina y Octavio Cattaneo decidieron poner fin a su historia. Instagram @maggiebravi

Lejos de mostrarse hundida, Magui Bravi decidió enfrentar el momento con humor y curiosidad sobre su nueva realidad. “Pará, dame tres consejos, qué tengo que saber”, le pidió al conductor, quien describió el mercado de la soltería como "un mundo de mucho rechazo y baja autoestima".

magui bravi pelea novio El reciente nacimiento de su hijo hace dos años hacía suponer que la pareja atravesaba su mejor momento. Instagram @maggiebravi

A poco más de dos años de haber formado una familia con el nacimiento de su pequeño, el presente de la bailarina cambió de un momento a otro. Ahora, Magui se encuentra en la mira de todos los portales de farándula que buscan saber qué pasó realmente para que una de las parejas más estables del ambiente decidiera tomar caminos separados.