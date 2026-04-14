¿Marcelo Gallardo, enamorado? Los rumores de romance que lo vinculan a una Miss Universo 20 años más joven

Marcelo Gallardo es apuntado como el protagonista de un romance de muy bajo perfil en Punta del Este junto a la modelo uruguaya Eliana Díaz. Aunque ambos se esforzaron por mantener la relación lejos de los flashes, el secreto a voces finalmente fue confirmado por su círculo íntimo y ya resuena en los principales medios de Argentina y Uruguay.

La historia habría comenzado en los primeros meses del año, cuando el histórico director técnico se instaló en el exclusivo balneario uruguayo. Según trascendió, el flechazo se dio de manera casual y, poco a poco, empezaron a frecuentarse. Testigos aseguran haberlos visto compartiendo momentos de gran complicidad en el Complejo Solanas.

Pese a que la relación fluía en excelentes términos, hubo una anécdota en particular que pintó de cuerpo entero la personalidad de Díaz . En febrero, la modelo asistió al partido amistoso que disputaron River Plate y Peñarol en el Campus de Maldonado. Sin embargo, lejos de ponerse la camiseta para apoyar al equipo de su entonces pareja, Eliana se presentó en la tribuna luciendo los colores del Peñarol junto a su hijo.

Con 28 años, Eliana Díaz no es una desconocida en el ambiente de su país. Es una figura en franco ascenso dentro del mundo de la moda, cuyo nombre cobró mayor notoriedad pública tras su paso por el certamen Miss Uruguay, competencia de la que se retiró debido a diferencias con la organización.

Lejos de que ese episodio frenara su carrera, Díaz supo reinventarse: logró proyectarse internacionalmente y llegó a desfilar en la prestigiosa Semana de la Moda en España.

Actualmente, la uruguaya reside en Punta del Este, donde divide su tiempo entre las producciones fotográficas, su trabajo como agente inmobiliaria y la crianza de su hijo de 12 años.

De acuerdo a las fuentes consultadas por los medios uruguayos, el vínculo no se extendió en el tiempo. En las últimas semanas, el romance de verano habría llegado a su fin de manera cordial y sin conflictos, dejando atrás una historia de amor tan intensa como fugaz a orillas del mar.