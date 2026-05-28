Fin del amor: una famosa figura se separó de su pareja tras años de relación

El mundo de la farándula está lleno de romances y fuertes separaciones, como lo fue la de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. En esta oportunidad confirmaron que una figura le puso punto final a su romance con su pareja tras años de relación y contar todos los detalles.

Quien reveló la data fue la periodista Majo Martino, panelista de Sálvese Quien Pueda. La comunicadora llevó la información de manera enigmática y, a medida que pasaban los minutos, sus compañeros fueron adivinando.

La figura que se separó de su pareja fue Cachete Sierra , quien estuvo presente en la última edición de MasterChef Celebrity: "Se separó de su novia después de muchas idas y vueltas. Arrancaron en 2021 y el último año fueron a convivir" .

Fin del amor: afirman que una famosa figura se separó de su pareja tras años de relación

El actor decidió hablar con el programa de Yanina Latorre y contó cómo se encuentra: "Estamos en un momento difícil, con mucho amor y trabajándolo. Nos queremos mucho y lo hemos intentado mucho".

Captura de pantalla 2026-05-28 194810 La figura confirmó que está separado de su novia. Foto: captura de video / América TV.

"Es lo único que te puedo decir, pero bueno, hay mucho amor y los dos queremos lo mejor para cada uno", sostuvo el artista. Sobre una posible reconciliación, Cachete dejó en claro que no lo sabe y que este es un momento "triste y doloroso".