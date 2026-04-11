"Sabe con quién": Martita Fort le tiró un dardo venenoso a Virginia Gallardo tras el rumor de romance con Moritán

La hija de Ricardo Fort opinó sin filtros sobre el vínculo entre la ex de su padre y el empresario, deslizando una sospecha de conveniencia.

Mientras los rumores de un romance explosivo entre Virginia Gallardo y Roberto García Moritán no paran de crecer, quien rompió el silencio con una ironía letal fue Martita Fort. La hija de Ricardo, fiel a su estilo frontal y sin pelos en la lengua, no esquivó el bulto y lanzó un fuerte descargo que dejó a la panelista de Poco Correctos en el ojo de la tormenta.

La sospecha de Martita sobre el corazón de Virginia Consultada por el equipo de Puro Show, conducido por Pampito y Matías Vázquez, Martita Fort reaccionó con una mezcla de sorpresa e ironía ante el supuesto affaire del momento. Al enterarse del vínculo con Moritán, la joven no dudó en tirar veneno: “Está bien que encuentre a alguien más de su rubro. Obvio que le sirve, no se puso con un cantante”. La picardía de la frase no fue casual; Martita dejó entrever que Virginia se mueve como pez en el agua en ciertos círculos de poder.

Marta Fort destrozó a Virginia Gallardo por el supuesto amorío con Moritán. Cuando el cronista quiso profundizar sobre si Gallardo elige a sus hombres por conveniencia, la respuesta de la hija del mediático más recordado del país fue un escándalo silencioso. Entre risas, soltó: “No sé... al menos tiene buena suerte en eso, porque le pega bastante bien”.

Virginia Gallardo y Ricardo Fort El recuerdo de Ricardo Fort sobrevoló la entrevista cuando Martita habló de su antiguo afecto por la panelista. Archivo MDZ Pero el remate final fue el que la dejó en la mira: “La veo como alguien que sabe con quién juntarse”. Con esa definición, Martita instaló la idea de que cada paso sentimental de la rubia sería parte de una calculada hoja de ruta.

moritan y virgina gallardo (1) Roberto García Moritán y Virginia Gallardo, la pareja que despertó los comentarios más ácidos de la heredera Fort. Archivo MDZ A pesar de la artillería pesada, Martita también mostró su costado más humano al recordar los años en que Virginia convivía con ellos como la pareja de su padre. Lejos de declarar una guerra abierta, aclaró que el vínculo hoy es inexistente pero no tóxico: “La quise un montón en su momento a ella, pero ahora no tenemos relación. No la odio tampoco igual”.