La revelación de una amiga de la joven asesinada en Rosario que descartó el suicidio: "La quería solo para él"

En medio de la conmoción por el hallazgo de Sophia Civarelli y Valentín Alcida muertos en Rosario, donde el hombre habría asesinado a su novia y luego se suicidó, una amiga de la víctima contó cómo era la relación entre ambos. Según relató, el joven la amenazaba con quitarse la vida si ella lo dejaba y Sophia buscaba salir de la convivencia.

Coty, amiga de Sophia, habló con el medio local El Tres de Rosario y reveló que la joven le había contado situaciones preocupantes dentro de la pareja. “Él era violento. Cuando discutían se ponía agresivo, pero no con ella, sino que se encerraba en el baño, golpeaba las paredes y se golpeaba la cara”, explicó.

“Yo le dije que eso no era sano, que tenía que salir de ahí. Ella me prometió que cuando encontrara algo estable y pudiera juntar plata se iba a ir”, agregó. Además, recordó las amenazas que recibía su amiga: “Él le decía que si lo dejaba, él se moría”.

La amiga también describió el vínculo como tóxico y marcado por los celos. “Él era muy celoso y muy tóxico. La quería solamente para él, no la quería compartir. Ella era una persona libre, quería tener sus cosas y su libertad”, sostuvo.

En ese marco, aseguró que Sophia le había confesado sentirse “ahogada” por las escenas de celos de su pareja.

La amiga de la víctima negó la hipótesis de un doble suicidio

Coty también descartó la primera versión que hablaba de un posible doble suicidio. Sophia fue hallada con un corte en el cuello, mientras que Valentín habría caído desde el octavo piso del edificio.

“Ella no se suicidó, a ella la mataron. Ella nunca se hubiera suicidado, nunca”, afirmó. Luego añadió: “Siento que pelearon, él se fue y a la madrugada volvió con otras intenciones. Por eso la mató”. Y sentenció: “Fue un femicidio”.

El hallazgo de una carta que cambió la causa

Por otro lado, luego de que la fiscal a cargo cambiara la carátula del caso a femicidio seguido de suicidio, se encontró una carta dentro del departamento. El escrito, presuntamente realizado por Valentín, sostenía que Sophia se había suicidado y que él decidió arrojarse al vacío por no haber podido salvarla.

En este contexto, la autopsia se realizó bajo el protocolo de femicidio. Además, se harán peritajes en los teléfonos y se buscará reconstruir las horas previas al hecho. La principal hipótesis sostiene que, tras asesinar a su novia, Valentín se arrojó desde un octavo piso, sobrevivió inicialmente a la caída y murió luego en el hospital a raíz de las heridas sufridas.