Intensa búsqueda de una joven de 20 años desaparecida en Córdoba
Una joven de 20 años es intensamente buscada luego de que desapareciera esta madrugada en la localidad de Santa María de Punilla, provincia de Córdoba.
Una joven de 20 años es intensamente buscada en la localidad de Santa María de Punilla, provincia de Córdoba, donde se encuentra desaparecida desde la madrugada de este sábado 18 de abril.
Según indicó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la Fiscalía Multifuero de segundo turno de la ciudad de Cosquín solicitó colaboración para dar con el paradero de Nikita Electra Sienra que fue vista por última vez en su domicilio.
Las descripciones oficiales informaron que la joven mide aproximadamente 1,60 metros de altura, es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones, cabello largo castaño y rostro delgado; al momento de su desaparición vestía un buzo con capucha de color amarillo, una campera tipo inflable color bordó y pantalón negro.
Amplio operativo de búsqueda en Córdoba
Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique con la dependencia policial más cercana o con la
Comisaría de Santa María de Punilla al teléfono 3541-488180.
De acuerdo a la información brindada, existe la posibilidad de que la joven se desplace en un vehículo particular. Se trata de una camioneta Renault Duster de color negra, con dominio NPW-861.