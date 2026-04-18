Intensa búsqueda de una joven de 20 años desaparecida en Córdoba

Una joven de 20 años es intensamente buscada luego de que desapareciera esta madrugada en la localidad de Santa María de Punilla, provincia de Córdoba.

Se busca a Nikita Electra Sienra, una joven de 20 años desaparecida desde la madrugada del sábado 18 de abril en Santa María de Punilla, Córdoba.

Una joven de 20 años es intensamente buscada en la localidad de Santa María de Punilla, provincia de Córdoba, donde se encuentra desaparecida desde la madrugada de este sábado 18 de abril.

Según indicó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la Fiscalía Multifuero de segundo turno de la ciudad de Cosquín solicitó colaboración para dar con el paradero de Nikita Electra Sienra que fue vista por última vez en su domicilio.

Las descripciones oficiales informaron que la joven mide aproximadamente 1,60 metros de altura, es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones, cabello largo castaño y rostro delgado; al momento de su desaparición vestía un buzo con capucha de color amarillo, una campera tipo inflable color bordó y pantalón negro.

busqueda de joven en sta maria de punilla (1)

Amplio operativo de búsqueda en Córdoba Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique con la dependencia policial más cercana o con la