Buscan a dos personas desaparecidas en el Valle de Uco: un adolescente y una mujer

La Oficina Fiscal del Valle de Uco brindó las características de ambos y solicitó a la ciudadanía que ante cualquier dato de relevancia dé aviso de manera urgente al 911.

Desde la Oficina Fiscal del Valle de Uco solicitan colaboración para dar con el paradero de dos personas desaparecidas: Valentino Nicolás Di Cesare Nicastro, de 15 años, y Sofía Irene Nicanor, de 30.

De acuerdo a los datos aportados, Valentino -nacido el 14 de septiembre de 2010- al momento de su desaparición vestía un chaleco marrón, pantalón deportivo y una campera negra lisa con una franja en el hombro izquierdo. El menor mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello marrón oscura, tez blanca y no tiene tatuajes ni cicatrices visibles. Para facilitar la búsqueda, la fiscalía difundió una imagen del menor.

En cuanto a Sofía Irene Nicanor, los datos indican que es una mujer de contextura delgada a mediana, tiene cabello negro y posee varios tatuajes. De momento no hay información sobre cómo vestía cuando fue vista por última vez.