Tragedia en Tucumán: encontraron muerta a una pareja en su auto

El auto en el que viajaban Mariano Robles y Solana Albornoz fue arrastrado por la corriente durante el temporal en Tucumán.

Después del feroz temporal que azotó a la provincia de Tucumán, la Policía encontró los cuerpos de una pareja que era intensamente buscada desde el sábado dentro de un auto volcado en un canal de riego.

Las víctimas fueron identificadas como Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32. Ambos regresaban de un casamiento en Tafí Viejo cuando la tormenta los sorprendió en el camino. La pareja tenía una beba de nueve meses que no estaba con ellos al momento del hecho.

el auto de la pareja muerta en tucuman temporal El auto de la pareja que falleció en Tucumán luego del temporal. La Gaceta Qué pasó con la pareja que falleció en Tucumán Según reconstruyeron los investigadores, el fuerte caudal de agua comenzó a arrastrar el Nissan Versa en el que se trasladaban. La corriente terminó empujando el vehículo hacia un canal de riego, donde el auto se dio vuelta. Allí, ambos quedaron atrapados en el interior y murieron.

De acuerdo al relato de familiares, la última comunicación con la pareja ocurrió cerca de las 21. En ese momento se encontraban dentro del auto, esperando que la intensidad del temporal disminuyera para poder retomar el viaje hacia su casa.

La preocupación comenzó a crecer horas más tarde. Cerca de la medianoche, la niñera que estaba cuidando a la hija de la pareja envió un mensaje al notar que ninguno de los dos había regresado.