Repudio a los insultos de un funcionario libertario a Mercedes Sosa: "Gorda comunista"

La figura de Mercedes Sosa volvió al centro de la escena pública tras los dichos del funcionario libertario Enzo Ferreira, director de Radio Nacional Tucumán , quien utilizó expresiones ofensivas para referirse a la histórica cantante. Esto causó un rápido repudio, especialmente de los familiares de la autora fallecida.

Maby Sosa, sobrina de la cantante, repudió las declaraciones y confirmó que la familia evalúa avanzar con acciones legales. “Me angustió muchísimo porque se trata de un funcionario que habla en nombre de los tucumanos”, expresó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Ferreira había calificado a la intérprete como “gorda comunista” y además compartió una publicación en redes sociales con la frase “esta gorda fue un cáncer”, lo que profundizó el rechazo. Para Maby Sosa, se trató de “una clara intención de desprestigiar” a una figura clave de la cultura argentina.

En ese sentido, remarcó que el funcionario “es una joven promesa de La Libertad Avanza en la provincia” y señaló su vínculo político con Lisandro Catalán, ex ministro del Interior y referente del espacio en Tucumán.

La polémica también reavivó discusiones dentro de la emisora. Según relató la comunicadora, trabajadores de Radio Nacional Tucumán preservaron una placa conmemorativa con el nombre de Mercedes Sosa que había sido retirada en 2017. Actualmente, esa distinción fue restituida y, aseguró, “los empleados están muy orgullosos de que el medio lleve ese nombre”.

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Los dichos de Ferreira se difundieron a partir de un posteo más amplio en el que también cuestionó a otros artistas y mezcló opiniones políticas con críticas culturales, lo que amplificó la controversia.

Duro comunicado

Por su parte, el Ente Cultural de Tucumán emitió un duro comunicado en el que expresó su “más enérgico repudio” a las expresiones del funcionario. El organismo consideró que los agravios “no sólo constituyen un ataque a la memoria” de la cantante, sino también “a toda la comunidad que la reconoce como símbolo de identidad”.

Asimismo, advirtió sobre la gravedad de que este tipo de discursos provengan de personas con responsabilidades institucionales y los calificó como “inadmisibles”, al tiempo que subrayó que Mercedes Sosa representa “un legado cultural que trasciende generaciones, ideologías y fronteras”.