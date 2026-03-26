El pueblo secreto de Argentina que sorprende con un dique, montañas y una calma única

No hace falta que un destino esté entre los más buscados para dejar huella. A veces ocurre lo contrario: los lugares que mejor se guardan son los que más sorprenden cuando finalmente aparecen en el mapa. En el sur de Tucumán , este pueblo se mueve en esa lógica.

Lejos del ritmo de los polos turísticos más conocidos, esta ciudad conserva una calma poco habitual y se vuelve puerta de entrada a uno de los paisajes más impactantes de la provincia. El secreto está en la combinación: monte, agua, caminos sinuosos y una atmósfera tranquila que cambia por completo el tono de una escapada.

Ubicada a unos 110 kilómetros de San Miguel de Tucumán, esta localidad forma parte del Circuito Sur provincial y funciona como base para descubrir uno de los grandes atractivos de la zona: el embalse Escaba. Desde el centro de la ciudad, el acceso a ese espejo de agua se encuentra a unos 22 kilómetros hacia el oeste, por un camino de tierra que ya empieza a anticipar lo que viene. El viaje no es largo, pero sí suficiente para que el paisaje gane protagonismo y la sensación de desconexión empiece antes de llegar.

Si hay una postal que define a esta región, esa es la del dique Escaba. Se trata de un enorme lago artificial sostenido por un muro de 100 metros de altura, una obra imponente en medio de un entorno natural que potencia todavía más su presencia. Allí, la propuesta cambia según el plan de cada visitante. Algunos llegan atraídos por la pesca deportiva de pejerrey; otros prefieren actividades más activas, como kayak, windsurf o incluso un rato de natación cuando las condiciones acompañan. También están quienes simplemente buscan sentarse frente al agua y dejar pasar la tarde.

A orillas de la represa funciona una hostería con vista directa al lago , una opción buscada por quienes quieren quedarse todo el fin de semana y aprovechar el lugar sin apuro. Pero Escaba no termina en el agua. Hacia la tarde, sobre la estructura principal del dique, se puede ver uno de los espectáculos más singulares del área: la salida de una de las colonias de murciélagos más grandes de la región. Es una escena inesperada para muchos turistas y uno de esos momentos que terminan dándole identidad propia a un destino.

Caminos para caminar, pedalear y descubrir

Más allá del embalse, la zona ofrece alternativas para quienes disfrutan del movimiento y el aire libre. El tramo de unos 25 kilómetros que conecta la ciudad con el dique es elegido por amantes del mountain bike y del trekking, en buena parte por su relieve cambiante, con subidas y bajadas que convierten el recorrido en una experiencia en sí misma. No se trata solamente de llegar, sino de atravesar el paisaje.

En los alrededores de Escaba también hay otros puntos que suman interés a la visita. Entre ellos aparecen la gruta de la Virgen del Valle y el sector conocido como El 25, donde hay un dique más pequeño y un entorno muy valorado por quienes buscan rincones menos intervenidos. Para quienes viajan con espíritu de excursión, estas paradas complementan el circuito y permiten estirar la escapada más allá del clásico paseo principal.

Juan Bautista Alberdi Turismo Tucumán

Sabores del norte y momentos para elegir bien

Como ocurre en muchos destinos del interior argentino, la experiencia también pasa por la mesa. En Juan Bautista Alberdi y en los paradores de la zona se pueden probar platos bien ligados a la identidad tucumana y norteña. Empanadas cortadas a cuchillo, tamales, humitas en chala y carnes asadas aparecen entre las opciones más habituales. Después de una jornada entre senderos, agua y caminos rurales, esa cocina regional termina de completar el viaje con sabores intensos y reconocibles.

Cuándo conviene ir y cómo llegar

El momento del año puede cambiar bastante la experiencia. Otoño y primavera suelen ser las estaciones más recomendadas para visitar Juan Bautista Alberdi, sobre todo entre marzo y mayo o entre septiembre y noviembre. En esos meses, el clima se vuelve más templado y resulta ideal para actividades al aire libre, especialmente caminatas y recorridos por la zona de las Cascadas del 25. Agosto también suma atractivo por las celebraciones vinculadas al aniversario de la ciudad y al natalicio de Juan Bautista Alberdi, que le dan al destino un pulso cultural distinto. El verano, en cambio, llega con calor fuerte y lluvias, aunque también es una buena época para disfrutar de cascadas y ríos.

Para llegar desde San Miguel de Tucumán en auto, hay que tomar la Ruta Nacional 38 hacia el sur. Son 110 kilómetros completamente asfaltados, atravesando localidades como Famaillá, Monteros, Concepción y Aguilares. El acceso a la ciudad aparece a la altura del kilómetro 711 y el viaje demanda alrededor de una hora y cuarto. También existe la opción de ir en colectivo: desde la terminal de ómnibus de la capital provincial salen servicios regulares de corta y media distancia que conectan con Juan Bautista Alberdi. Es un trayecto simple hacia un destino que, justamente por no estar saturado, todavía conserva buena parte de su encanto intacto.