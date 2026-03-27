Cabrales presentó el primer café producido íntegramente en Argentina

Argentina presentó el primer café con sello de origen cultivado, cosechado y procesado íntegramente en su territorio. El desarrollo fue llevado adelante por Cabrales S.A. junto con el Gobierno de Tucumán y alcanzó la etapa de producto final tras completar las pruebas técnicas.

El proyecto contó con la participación del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán, organismo que promueve la diversificación productiva provincial mediante la articulación entre el sector público y privado.

Las condiciones agroclimáticas de la provincia permitieron obtener granos con características sensoriales específicas. El producto presenta un perfil de cuerpo equilibrado y aroma persistente, atributos que fueron evaluados por Mumac Academy.

Martín Cabrales, presidente de la empresa , señaló: “Hemos demostrado que el suelo argentino, con el cuidado y la técnica adecuada, puede darnos un café de excelencia que no tiene nada que envidiarle a los grandes orígenes del mundo. Nos enorgullece contribuir al desarrollo de este proyecto pionero que pone a Argentina en el mapa como productor de café, y sienta las bases para un futuro en el que el café argentino no solo sea un producto de consumo, sino también de producción nacional”.

La empresa aporta asistencia técnica y asesoramiento a pequeños y medianos productores que desarrollan plantaciones en territorio tucumano. El objetivo es consolidar una cadena productiva local.

Por su parte, el vicepresidente del IDEP, Juan Casañas, indicó: “avanzamos en este nuevo rumbo productivo a partir de una política público-privada impulsada por el Gobernador Osvaldo Jaldo para convertir a Tucumán en el principal productor de café de Argentina. En esta línea, realizamos acciones de promoción y formación técnica para los productores locales junto a Cabrales y, si bien, aún atravesamos una etapa experimental, los avances agronómicos son positivos y nos permiten seguir proyectando el desarrollo del café en la provincia como un cultivo intensivo en mano de obra”.

El desarrollo se enmarca en un convenio firmado en 2025, que incluye capacitación de productores, intercambio de información técnica e investigación para la producción de café bajo estándares internacionales.

El anuncio fue ratificado en un encuentro realizado en Mar del Plata, donde las partes confirmaron la continuidad del trabajo conjunto. El proyecto se orienta a incorporar el cultivo de café a la matriz productiva local y desarrollar producción con estándares internacionales.