Misterio en Entre Ríos: hallan muerta a una adolescente de 15 años y detienen a sus padres

El trágico hallazgo de una joven con discapacidad ocurrió en la localidad de Federación.

La mujer habría manifestado que su hija falleció sola en su habitación y que, ante la situación, entró en un estado de parálisis sin saber qué medidas tomar.

Momentos de hermetismo y conmoción envuelve a la ciudad de Federación, en Entre Ríos, tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de una adolescente de 15 años. El hecho tuvo lugar este jueves por la tarde en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Las Rosas y Tita Bonutti, desencadenando la inmediata detención preventiva de los progenitores de la menor.

Un hallazgo macabro en el entorno familiar De acuerdo con las primeras informaciones, fue otro menor de edad —quien sería familiar de la víctima— el que encontró el cuerpo y dio aviso urgente a las autoridades. Al ingresar al domicilio, la policía constató que la adolescente, quien poseía una discapacidad motriz y se desplazaba en silla de ruedas, ya no presentaba signos vitales.

Las pericias preliminares realizadas en la escena indican un dato perturbador: la muerte se habría producido al menos 72 horas antes del hallazgo, tiempo durante el cual los padres convivieron con el cadáver sin realizar la denuncia correspondiente.

La hipótesis judicial: abandono de persona La fiscal Josefina Penón, a cargo de la investigación, ha caratulado la causa inicialmente como “abandono de persona seguido de muerte”. El foco de la Justicia está puesto en determinar si la joven recibió los cuidados básicos necesarios para su condición o si existió una negligencia criminal por parte de sus tutores.

Tanto el padre como la madre permanecen detenidos. Trascendió que la mujer podría padecer serios problemas de salud mental. En un primer contacto con las autoridades, la mujer habría manifestado que su hija falleció sola en su habitación y que, ante la situación, entró en un estado de parálisis sin saber qué medidas tomar.