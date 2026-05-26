Murió su marido, salió adelante por sus hijos y creó la "mejor miel del país": la historia de Mónica Alonso

La apicultura siempre estuvo presente en la vida de Mónica Alonso . Su tío se dedicaba a criar y cuidar las colmenas, por lo que, desde que era niña, Mónica pudo ver de cerca cómo funcionaba el arte de trabajar con abejas. Sin embargo, sus planes la fueron llevando por otro lado. En Paraná , trabajó como secretaria en una empresa, se casó y tuvo hijos. Pero sentía que debía hacer algo relacionado con la vida de campo. Fue así que, junto a su marido, decidieron empezar a emprender en el mundo de la apicultura , como una actividad secundaria al terminar el día laboral. Entonces no sabía que, de un día para el otro, su realidad cambiaría por completo, y tendría que dedicarse de lleno a una actividad para salir adelante con sus hijos.

Recién estaban comenzando a recorrer el camino del emprendedurismo y de la apicultura cuando ocurrió una tragedia familiar que los marcó para siempre. Su marido falleció, 19 años atrás. Mónica quedó sola con sus hijos y apenas 40 colmenas. En medio de la incertidumbre económica, tomó una decisión que terminaría marcando su destino: seguir adelante con la apicultura .

Mónica Alonso se enamoró de la apicultura y no dudó en compartir esa pasión con sus hijos.

“En ese momento teníamos apenas 40 colmenas y fue muy difícil tomar la decisión de continuar, porque era un trabajo que no generaba ingresos diarios y yo no sabía si realmente iba a poder sostener la casa y criar a mis hijos de esa manera”, recordó Alonso, en una charla íntima con MDZ .

A pesar de las dudas, la entrerriana decidió seguir adelante y, poco a poco, se fue enamorando del mundo de las abejas. “Me fascina su inteligencia, su organización y su increíble capacidad de producir un alimento natural que jamás caduca. Además, me parece maravilloso poder elaborar distintas variedades de miel y seguir aprendiendo todos los días de este trabajo tan conectado con la naturaleza”, aseguró Mónica a esta periodista.

Los primeros años no fueron sencillos. Alonso viajaba en colectivo hasta Santiago del Estero para extender los tiempos de producción y mejorar el rendimiento de las colmenas. Mientras tanto, sus hijos se quedaban en su casa en Paraná, Entre Ríos, y ella hacía equilibrio para sostener la economía familiar.

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Mónica Alonso, apicultora entrerriana

Nueve variedades y un sello artesanal

Con el tiempo, el emprendimiento creció y comenzó a expandirse hacia otras provincias como Tucumán, Santa Fe y Santiago del Estero. Hoy, Mieles Nativa produce nueve variedades distintas, entre ellas miel de azahar de limón, eucalipto, girasol, algarrobo y monte santiagueño.

Según explicó Alonso, cada región modifica por completo el resultado final del producto. “El color, el aroma y el sabor dependen 100% de la flor que visita la abeja. Eso hace que cada miel tenga una identidad propia”, señaló.

El contacto directo con los consumidores también es parte fundamental de su trabajo. De hecho, el 90% de la producción se comercializa en ferias y eventos gastronómicos.

Mónica Alonso, apicultora entrerriana Mieles Nativa obtuvo el premio a la Mejor Miel del País en la edición 2025 de la feria Caminos y Sabores. Instagram @mielesnativa

“Me encanta explicar las diferencias entre las mieles y ver cómo la gente se sorprende probando variedades que no conocía”, contó la emprendedora que logró que Mieles Nativa se consagrara como la “Mejor Miel del País” en la última edición de la feria Caminos y Sabores en 2025.

Las amenazas para la producción de miel en Argentina

La apicultora también advirtió sobre uno de los problemas que más preocupa al sector: las fumigaciones. Según explicó, muchas veces afectan los rindes e incluso provocan la muerte de colmenas enteras. “En muchos casos no se respetan los horarios adecuados y nadie se hace responsable del daño que generan sobre las abejas”, cuestionó.

Mónica Alonso Mónica Alonso volverá de la mano de Mieles Nativas a la nueva edición de la feria Caminos y Sabores BA. Instagram @mielesnativa

A eso se suma el complejo escenario económico. Alonso reconoció que el consumo interno sigue siendo un desafío porque “la miel no es un producto de primera necesidad”, aunque remarcó que el sector necesita seguir impulsando hábitos de consumo más saludables y naturales.

Una pasión que atraviesa generaciones

Pese a las dificultades, Alonso no imagina su vida lejos de la apicultura. Sus hijos, que crecieron rodeados de colmenas, hoy forman parte activa del emprendimiento y fueron clave incluso en la creación de la marca. “De hecho, el nombre Nativa nació gracias a ellos. Fueron quienes me dijeron: ‘Mamá, hacé lo que te haga feliz, nosotros te apoyamos’. Y así empezó esta historia”, reveló Mónica.

Mónica Alonso, apicultora de Paraná, Entre Ríos, y fundadora de Mieles Nativas. Mieles Nativa es un emprendimiento familiar. Instagram @mielesnativa

“Lo sigo eligiendo hasta el último día de mi vida. Amo las abejas, amo producir miel, me hace plena y muy feliz”, dijo emocionada.

Todo sobre la nueva edición de Caminos y Sabores

Con emoción, la productora ya piensa en la próxima edición de Caminos y Sabores, donde buscará volver a conquistar al público y competir nuevamente por el reconocimiento a la mejor miel del país. “Para una pyme que es todo a pulmón, como Mieles Nativas, es un reconocimiento muy importante a nuestro esfuerzo diario”, indicó Mónica respecto a lo agradecida que está por el premio y por la oportunidad de volver a participar en la feria que impulsa a los emprendimientos regionales.

Este año, la feria se realizará del 9 al 12 de julio en el predio de La Rural (Av. Santa Fe 4363). "En BA Ferial, el país vuelve a reunirse en una experiencia donde los sabores cuentan historias, los encuentros generan oportunidades y cada producto refleja el ADN de la Argentina", reza el sitio oficial.