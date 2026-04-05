Horror en Entre Ríos: la autopsia reveló que la adolescente de 15 años llevaba muerta más de un mes

Un giro macabro sacude la investigación en Entre Ríos tras el hallazgo del cuerpo de la menor de 15 años.

Lo que comenzó como el hallazgo de una tragedia reciente en la ciudad de Federación, Entre Ríos, se ha transformado en un escenario de negligencia extrema y horror. Según se dio a conocer, los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que la adolescente con discapacidad hallada el pasado jueves llevaba fallecida un mes o más al momento de ser descubierta.

El hallazgo y la primera hipótesis El dramático episodio ocurrió en una vivienda ubicada entre las calles Las Rosas y Tita Bonutti. Fue un familiar de la víctima —también menor de edad— quien ingresó al domicilio y alertó de inmediato a la Policía.

Si bien las primeras versiones sugerían que el deceso se había producido apenas tres días antes, el examen forense preliminar echó por tierra esa teoría. El avanzado estado de descomposición del cuerpo reveló que los padres convivieron con los restos de su hija durante semanas, sin reportar el fallecimiento ni solicitar asistencia.

Traslado a la morgue de Paraná y pericias clave Dada la complejidad del caso, la fiscal a cargo, Josefina Penón, ordenó el traslado urgente de los restos a la morgue judicial de Paraná. Los investigadores buscan respuestas a interrogantes fundamentales:

Causa exacta de muerte: Determinar si fue por causas naturales o producto de una agresión.

Estado de salud previo: Analizar si la menor presentaba signos de desnutrición o falta de cuidados médicos básicos.

Condiciones de vida: Evaluar el entorno en el que se encontraba la adolescente, quien debido a su grave discapacidad motriz dependía totalmente de terceros. Negligencia extrema y silencio familiar La Justicia intenta ahora desentramar cómo el fallecimiento de una persona que requería cuidados constantes pudo pasar inadvertido para sus responsables directos durante un período tan prolongado.