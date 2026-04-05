Accidente fatal en Tunuyán: un motociclista murió tras chocar contra un árbol

El hecho ocurrió en la zona de Colonia Las Rosas durante horas de la mañana. Además de la víctima fatal, hay un hombre internado en estado delicado. Los motivos del siniestro aún están en investigación.

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido luego de protagonizar un accidente vial este domingo por la mañana en la zona de Colonia Las Rosas, en el departamento de Tunuyán. La víctima fatal tenía 30 años, mientras que la otra aún no ha sido identificada.

Según el reporte policial, el hecho se registró cerca de las 10 en calle Tabanera, a unos 70 metros de calle Libertad, cuando dos hombres que circulaban en una motocicleta Zanella 150cc tuvieron un accidente en solitario.

Según las primeras informaciones, por razones que están en investigación el conductor del rodado perdió el control del mismo e impactó contra un árbol de grandes dimensiones que se encontraba a un costado de la calzada.

Un hombre murió y el otro permanece internado en estado delicado Tras un llamado al 911, acudieron al lugar efectivos policiales y dos ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladaron a ambas víctimas al hospital Scaravelli. Al nosocomio, uno de los tripulantes de la motocicleta ingresó sin signos vitales, mientras que el otro fue diagnosticado con politraumatismos graves y permanece internado en estado delicado. De acuerdo a la información oficial, la víctima fatal tenía 30 años, aproximadamente.