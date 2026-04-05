Quisieron robarle a un repartidor, se defendió a los tiros y un ladrón terminó pidiendo por su vida

Motochorros intentaron asaltar a un repartidor en Núñez, pero la víctima era un oficial retirado, se defendió a los tiros, dejó a un ladrón herido y frustró el robo.

Un repartidor llegó a una casa a entregar un paquete, fue abordado por motochorros y se defendió a los tiros.

Un intento de robo se volvió viral en las últimas horas, luego de que un grupo de motochorros intentara asaltar a un repartidor mientras realizaba una entrega en Núñez. Toda la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y muestra cómo la víctima se defendió a los tiros, hirió a uno de los delincuentes y logró frustrar el ataque.

En el video se observa cómo el hombre llega hasta la puerta de una casa y, cuando se dispone a tocar el timbre, una moto se acerca por detrás y uno de los ladrones le roba el bolso. Si bien el hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 14:30, las imágenes se difundieron recién en las últimas horas.

El video del intento de robo en Núñez Robo Núñez

Tras el robo, el repartidor reaccionó de inmediato: primero forcejeó con los motochorros y luego se defendió efectuando disparos, lo que también quedó registrado en la grabación. Según trascendió, el hombre sería un agente retirado de la Policía de la Ciudad.

Luego, el delincuente herido quedó tendido en el piso, suplicando por su vida, mientras el repartidor le gritaba: “Tirate al piso, tirate al piso”. El asaltante respondió: “Sí, señor, sí, señor”. En tanto, el conductor de la moto escapó y abandonó a su cómplice.