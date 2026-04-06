Apareció la joven mendocina que era intensamente buscada desde el sábado

Sofía Candela Lana Bengut había sido vista por última vez en la calle Arístides Villanueva, en la Ciudad de Mendoza.

Este lunes, en horas del mediodía, apareció Sofía Candela Lana Bengut, la mendocina de 23 años que era intensamente buscada desde el sábado por la noche.

Cabe recordar que, según la información aportada por el Ministerio Público Fiscal, Sofía había sido vista por última el sábado 4 de abril alrededor de las 23:30 horas en la calle Arístides Villanueva, en la Ciudad de Mendoza. A partir de ese momento se inició una intensa búsqueda para dar con el paradero de la joven.

Poco más de 24 horas después desde que se notificó su desaparición, Sofía Candela Lana Bengut fue encontrada. Según fuentes oficiales, la joven se encuentra en buen estado de salud y no habría sido víctima de ningún delito.