Juana Torres ganó el Abierto en Mendoza y ya apunta al Nacional en Buenos Aires

La tenista mendocina Juana Torres volvió a destacarse en el circuito de menores y cerró una gran actuación en el cuarto Abierto disputado entre el 14 y 15 de mayo en Mendoza. La joven tenista se consagró campeona en singles y también en dobles, en un torneo que tuvo actividad en el Club Murialdo y el Club de Campo.

La competencia debía finalizar este sábado con la disputa de las finales, pero las condiciones climáticas complicaron el desarrollo de la jornada. La lluvia obligó a suspender la definición y finalmente el torneo fue cancelado por la organización.

Ante ese escenario, las finalistas compartieron el título y los puntos del certamen. De esta manera, Juana quedó oficialmente como campeona tanto en singles como en dobles.

La lluvia obligó a cancelar las finales, pero Juana Torres compartió el título y sumó otro logro en el circuito juvenil.

El resultado representa otra experiencia importante en el recorrido de la mendocina dentro del tenis de menores. En los últimos meses, Juana viene sumando competencia en distintos torneos regionales y nacionales, enfrentando rivales de alto nivel y ganando rodaje dentro del circuito.

Este tipo de competencias se enmarcan en el crecimiento sostenido del deporte a nivel nacional, donde cada vez más jóvenes encuentran en la práctica deportiva un espacio de formación integral. Más allá de los resultados, el deporte construye valores como la disciplina, el compromiso y la constancia, fundamentales en cada etapa del desarrollo de un atleta.

En ese contexto, MDZ es sponsor oficial de una de las protagonistas de esta cobertura y, a través de su programa de sponsoreo deportivo, acompaña a atletas en pleno desarrollo para potenciar sus trayectorias en el alto rendimiento. La iniciativa busca dar visibilidad a sus historias y respaldar procesos que requieren continuidad, esfuerzo y proyección, impulsando oportunidades para deportistas en todo el país.

El próximo desafío será en Buenos Aires

Entrenamiento Juana Torres

Ahora, Juana ya se entrena en la Sociedad Hebraica Argentina con la mirada puesta en el segundo Nacional de Menores, que comenzará este lunes 18 de mayo y se extenderá hasta el 22 en la Sociedad Hebraica Argentina, en Buenos Aires.

Según la programación oficial, la mendocina debutará este lunes a las 12.30 frente a Camila Gnesci, jugadora de Ensenada, Buenos Aires. En caso de avanzar, continuará su camino en uno de los torneos más importantes del calendario nacional juvenil.

Además, este martes también tendría actividad en dobles. Con confianza tras el título conseguido en Mendoza, Juana buscará seguir sumando experiencia y puntos en una temporada que continúa mostrando crecimiento en su juego y presencia dentro del ranking nacional.