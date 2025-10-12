Se robó un matafuego de un telo y fue detenido

El CEO monitoreó la huida del sujeto, identificado como E. G. de 22 años, por calle Río Negro.

La intervención del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) y el personal policial de Guaymallén permitió esclarecer el robo en un hotel alojamiento. El hecho ocurrió a las 23.05 del sábado en el Hotel Alojamiento La Luna.

El suceso comenzó cuando personal del CEO monitoreó a varios sujetos que corrían en dirección al oeste. Uno de ellos portaba un extintor y se dirigía hacia el sur por la calle Río Negro.

La policía logró detener al individuo en la intersección de calles Alcorta y Río Negro. Identificaron al aprehendido como E. G. de 22 años. Al realizarle la requisa, la policía encontró un matafuego oculto entre las prendas del sujeto. El extintor portaba la inscripción "La Luna", lo cual conectó el elemento con el hotel.