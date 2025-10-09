Un robo y un intento frustrado tuvieron lugar en Ciudad y Las Heras

El robo de más de 900 mil pesos y un intento con una réplica de pistola fueron registrados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Dos hechos de inseguridad fueron registrados en las últimas horas en Ciudad de Mendoza y Las Heras, uno de estos fue frustrado por la policía, mientras aún se busca al responsable del robo de un comercio en la Primera Sección.

Robo frustrado en Las Heras Sobre las 5, un hombre de 32 años fue abordado por dos sujetos en el cruce de las calles calle Álvarez Condarco y Tres de Febrero, quienes a partir de amenazas, impulsadas por el uso de una réplica de arma de fuego, le robaron 5 mil pesos en efectivo y se dieron a la fuga.

La víctima, rápidamente, alertó al servicio de emergencias 911, brindado a las autoridades las características del delincuente que tenía el arma. A raíz de este aviso, efectivos de la Comisaría 36° dieron con el sujeto en la intersección de las calles Aguado y Monteagudo, a pocas manzanas de donde ocurrió el robo.

Al detenerlo, se lo identificó como un delincuente conocido de la zona. Además, se secuestró la réplica de pistola que uso para este delito.

Más de 900 mil pesos y mercadería robados de un local en Ciudad Varias horas antes del anterior hecho, una joven de 19 años, empleada de un local comercial ubicado en la Primera Sección de Ciudad, dio aviso a las autoridades por medio del servicio de emergencias 911 por el robo que acababa de sufrir en su puesto de trabajo.