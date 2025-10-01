Quién es el asaltante serial detenido por robos armados a taxistas y choferes de Maxim

Sólo siete meses duró fuera de la cárcel Miguel Ángel Duré Romero (34), el asaltante detenido el fin de semana en el asentamiento Todos Unidos de Las Heras . En febrero terminó de purgar una condena por robo armado y ahora regresó a prisión, acusado de una serie de asaltos a taxistas y choferes de la aplicación de viajes Maxim .

Tal como lo reveló MDZ , el exconvicto fue atrapado la tarde del sábado por vecinos de la mencionada villa , ubicada en el distrito de El Resguardo , sector del departamento lasherino donde se habían registrado varios atracos a punta de arma de fuego contra trabajadores del volante.

Durante el procedimiento policial, Duré Romero intentó darse a la fuga, pero terminó cayendo en el patio de una vivienda con una pistola de plástico —tipo calibre 9 milímetros— y una chaira. Luego, vecinos atacaron al personal policial y rompieron la luneta de una movilidad.

Al identificarlo, los policías de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) constataron que el malviviente tenía un pedido de captura vigente, solicitado por el fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Daniel Sánchez Giol , a raíz de un asalto perpetrado el 21 de junio contra un taxista, en las inmediaciones del barrio Estación Espejo , popularmente conocido como los Cinco Mil Lotes .

Pero eso no esto, ya que también quedó sindicado como autor de otros dos hechos de inseguridad perpetrados durante la última semana, bajo el mismo modus operandi, contra conductores de la citada app. Esos expedientes se encontraban a cargo de la fiscal Cecilia Bignert .

Así las cosas, Duré Romero fue imputado por tres hechos de robo agravado por el uso de arma y pasó nuevamente a prisión, donde aguardaba a ser sometido a una medida clave: una rueda de personas, donde tendrá que ser reconocido por las víctimas de los hechos que le acusan de cometer.

En caso de que la prueba sea positiva, se complicará su situación en las tres causas. Pero eso no es todo, ya que los detectives sospechan que también estuvo vinculado a otros golpes delictivos de similares características, casos por las que fue detenido un sospechoso a comienzos de junio.

El modus operandi del asaltante

De acuerdo con la investigación, uno de los hechos por los que fue acusado Duré Romero tuvo lugar horas antes de su detención. Fue alrededor de las 8 del sábado cuando un taxista, de 56 años, se dirigió hacia el cruce de avenida San Martín y calle Independencia, donde solicitaron un viaje dos mujeres, que estaban acompañadas por un sujeto mayor y una menor de edad.

Los pasajeros le indicaron que se dirigían hacia el barrio Covirpol, pero antes de llegar lo hicieron desviarse y terminaron bajando en el callejón Moyano, entre calles Lamadrid y Olascoaga. En ese momento, los clientes descendieron y las mujeres dijeron que el sujeto iba a pagar.

Los taxistas son víctimas de asaltos recurrentes Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ Los taxistas son víctimas de asaltos recurrentes. (Foto ilustrativa) Rodrigo D'Angelo / Archivo MDZ

Fue allí cuando el taxista advirtió que podía ser blanco de un asalto, por lo que bloqueó las puertas. Sin embargo, el sospechoso —se trataría de Duré Romero— rompió de un golpe el vidrio de la ventana del conductor y lo amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones.

Acto seguido, le sustrajeron un celular Samsung J5, 2.000 pesos en efectivo y una billetera con documentación personal, para luego darse a la fuga hacia el asentamiento Todos Unidos, detallaron fuentes policiales.

El prontuario del acusado de los robos

Duré Romero inició su carrera delictiva allá por noviembre de 2014, cuando fue investigado en una causa de robo agravado por ser en poblado y en banda. No obstante, por ese caso ni siquiera llegó a prisión y terminó desvinculado.

Dos años más tarde, en septiembre de 2016, lo detuvieron por un hurto agravado por escalamiento, aunque fue liberado por tratarse de un delito excarcelable. Debido a que para ese entonces no contaba con antecedentes, accedió en mayo 2017 a una suspensión de juicio a prueba o probation por el término de un año.

Sin embargo, en noviembre de ese mismo año volvió a delinquir, por lo que incumplió las condiciones de la probation. Así, al mes siguiente lo terminaron condenado a la pena de 2 años de cárcel de cumplimiento condicional, por los delitos de robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa y hurto agravado por escalamiento.

PORTADA Miguel Ángel Duré pixel Duré Romero luego de ser detenido el sábado en Las Heras. MDZ.

Pese a su primera condena, Duré Romero seguía sin pisar una cárcel. No obstante, su racha se terminó en julio de 2018, cuando lo capturaron por un robo agravado por ser cometido en poblado y en banda. Por ese caso lo imputaron y pasó al penal Boulogne Sur Mer y fue condenado a tres años de cárcel.

El malviviente recién volvió a las calles en noviembre de 2019, cuando accedió a la libertad condicional y luego se mantuvo sin cometer delitos hasta diciembre de 2021. En esa época, cayó por un hurto simple, hecho por el que lo condenaron a un mes de cárcel en enero de 2022, recuperando rápidamente la libertad.

Meses después, en septiembre de 2022, volvió a ser detenido por un expediente de robo agravado por ser en poblado y en banda. Un mes después, sumó una nueva condena por el término de dos años y seis meses, con declaración de reincidencia. Por eso, no tuvo posibilidades de obtener beneficios carcelarios.

Así las cosas, terminó de purgar esa pena en febrero de este año y regresó a las calles, pero tardó en volver a delinquir y ahora fue detenido por la seguidilla de robos a trabajadores del volante.

El presunto cómplice

Fuentes allegadas a la investigación buscan establecer si Duré Romero participó de otros asaltos a taxistas y choferes de aplicaciones, en un acumulado de expedientes por el que se encuentra imputado y detenido Rodrigo Emmmanuel Botta, un malviviente detenido el jueves 5 de junio en Las Heras.

El sospechoso fue detectado a bordo de un colectivo durante un control policial y terminó tras las rejas, ya que sobre él pesaban dos pedidos de captura por robos agravados.

Portada detenido Las Heras.jpg Botta en la movilidad policial, luego de ser capturado. MDZ.

Al igual que su presunto compañero delictivo, Botta contaba con pasado carcelario reciente al momento de ser detenido y terminó imputado por dos hechos de similares características a los que habría cometido Duré Romero.