Intento de robo en Mar del Plata: la cajera se defendió, la agarró de los pelos y la amenazó con un palo

El hecho fue difundido en un video de TikTok, que se volvió viral rápidamente. El hecho ocurrió en el Barrio Centenario, Mar del Plata.

En el video se ve a la mujer agarrando la cabeza de la clienta totalmente enfurecida.

En las últimas horas se hizo viral un video que mostraba una impactante secuencia: la cajera de un supermercado chino en Mar del Plata agarró de los pelos a una clienta que había intentado robarle y hasta le pegó con un palo para que devolviera toda la mercadería.

El video fue difundido en TikTok (@elrey10yo), en el que se veía a la mujer agarrando la cabeza de la clienta totalmente enfurecida. Mientras la aparente delincuente intentaba soltarse, la cajera seguía gritándole con un palo en la otra mano.

Mirá el video de la cajera enfurecida cajera supermercado mar del plata Todo pasó en un supermercado ubicado en Alvarado al 5800, en Barrio Centenario. El usuario de TikTok también compartió otro video donde se ve toda la mercadería que la mujer había intentado robar.