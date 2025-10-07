Mar del Plata: intentó asfixiar a su pareja con un pantalón y quedó detenido

El hecho ocurrió en el barrio Autódromo, Mar del Plata, cerca de las 3:30 de la madrugada. Los vecinos lograron alertar a la policía.

Un hombre de 28 años quedó detenido este martes en Mar del Plata tras amenazar e intentar asfixiar a su pareja con un pantalón. Gracias al pedido de auxilio de la mujer, sus vecinos lograron llamar a la policía y el agresor quedó detenido.

Así fue el episodio de violencia de género en Mar del Plata El hecho de violencia de género ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada en el barrio Autódromo. Según lo que notificó la policía, la pareja tuvo una discusión y el hombre procedió a golpear a la mujer, de 44 años de edad. Luego, intentó asfixiarla envolviéndole un pantalón alrededor del cuello para impedir que gritara.

A pesar de la violencia, la mujer consiguió pedir ayuda a sus vecinos. Gracias a su llamado, efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar, donde encontraron al agresor y lo apresaron.

Según informaron medios locales, la víctima solicitó medidas cautelares de protección previstas en la Ley 12.569, que son preventivas, urgentes y temporales, y se dictan en un plazo breve, normalmente entre 48 a 72 horas.

Estas medidas cautelares pueden ser la exclusión del agresor del hogar familiar, prohibición de acercamiento, prohibición de contacto por cualquier medio o custodia policial en el domicilio o lugares relevantes.