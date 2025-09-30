Lo acuchillaron para robarle su bicicleta en Las Heras y se volvió caminando a su casa

Un joven de 17 años recibió una herida de arma blanca en su pierna luego de intentar que no le robaran su bicicleta en Las Heras.

Tras ser acuchillado en Las Heras, la víctima volvió a su casa a pie.

Un menor de edad sufrió una herida de arma blanca al resistirse al robo de su bicicleta en el barrio 20 de Julio de Las Heras. Tras ser atacado en una de sus piernas, el joven volvió a su casa a pie, donde su padre alertó a las autoridades.

Robo y ataque Sobre las 20 del lunes, un joven de 17 años fue abordado por tres sujetos en el cruce de las calles Olascoaga y Abel Zapata. La intención de los malvivientes era robarle a la víctima su bicicleta, rodado 29 marca firebird de color blanco.

El relato policial sostiene que el menor intentó resistirse al robo y comenzó a forcejear con los delincuentes. Como resultado de la acción, cayó al suelo y en ese momento es herido con un cuchillo tipo de cocina en el muslo de su pierna izquierda.

Finalmente, los ladrones se escaparon con la bicicleta y el joven volvió a su domicilio caminando con una de sus piernas herida.