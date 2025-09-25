Tragedia en Las Heras: organizaron una colecta para ayudar a la familia de las niñas

La comunidad educativa del colegio al que asistían Carolina y Brisa Segovia se movilizó con un solo propósito: acompañar a los abuelos de las dos hermanas que murieron atropelladas este miércoles en El Algarrobal, Las Heras . La tragedia golpeó a una familia que ya atravesaba una situación de pobreza y que encontró en la solidaridad un primer sostén.

Las niñas eran alumnas de la Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria y estaban bajo el cuidado de sus abuelos, que según relataron autoridades del establecimiento educativo, las criaban día a día con esfuerzo y cariño. Tras el accidente , docentes y vecinos comenzaron a organizar una colecta para ayudar económicamente a la familia en este momento tan doloroso.

El pedido se difundió en redes sociales y rápidamente comenzó a circular entre conocidos, ex autoridades escolares y vecinos del barrio. La iniciativa busca reunir aportes que permitan cubrir los gastos inmediatos y brindar apoyo a los abuelos de las pequeñas.

El llamado a la solidaridad fue encabezado por una ex vicedirectora de la institución a la que asistían las niñas . Conmovida por la tragedia , pidió que la comunidad se sume para acompañar a los abuelos en medio del duelo.

Los aportes se pueden realizar a través de un alias de billetera virtual: galatea.376.mp (CVU 000003100081239398401), a nombre de Gabriela Lugones. Según expresaron, cada colaboración, por pequeña que sea, representa un gesto de amor y apoyo para la familia.

Vecinos, docentes y exalumnos comenzaron a difundir el mensaje con el objetivo de que llegue a más personas. “Hoy Carolina y Brisa nos necesitan para descansar en paz”, señala el posteo que se volvió viral y que reforzó la movida solidaria.

colecta por brisa y carolina

El accidente que conmocionó a Mendoza

El trágico hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 18.00 en el carril Lavalle, al 10.500, en El Algarrobal. Las dos hermanas habían descendido de un micro escolar y, al cruzar la calle, fueron impactadas por otro colectivo de la misma empresa.

A raíz del fuerte golpe, ambas fallecieron en el lugar, según confirmaron los equipos de emergencia que llegaron a la escena. Las víctimas tenían 9 y 12 años y regresaban a casa después de la jornada escolar.

El conductor del colectivo que protagonizó el accidente, identificado como Daniel Heredia (36), fue demorado y quedó a disposición de la fiscalía de Tránsito, que investiga las circunstancias del siniestro. Mientras tanto, la comunidad sigue conmovida por la pérdida y busca acompañar a los abuelos en el dolor.