Quiénes son los hermanos que cayeron tras un asalto y persecución: sus extensos prontuarios

Dos hermanos protagonizaron una persecución la tarde del miércoles en Las Heras y terminaron detenidos como presuntos autores del asalto a una carnicería de Guaymallén . Los sospechosos, identificados como Lucas Hernán Jesús y Jonathan Exequiel Leandro González Pina , de 33 y 34 años, respectivamente, quedaron a disposición de la Justicia y cuentan con abundantes antecedentes.

Incluso, el menor de ellos salió hace poco tiempo de prisión luego de purgar una condena de siete años y seis meses por una causa de un robo agravado ocurrido en 2017. Además de delitos contra la propiedad, los hermanos han sido investigados por diferentes hechos que van desde encubrimiento hasta infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes), de acuerdo con fuentes policiales.

Ahora, los González Pina , ambos domiciliados en Las Heras , quedaron complicados en el expediente del atraco armado que lidera la fiscal de Robos, Hurtos y Sustracción de Automotores Cecilia Bignert , ya que fueron detenidos con el dinero y demás elementos que fueron sustraídos en la carnicería: dos cuchillos, un hacha pequeña, varios kilos de carne y hasta el celular del empleado que sufrió el asalto, el cual resultó clave para localizar a los malvivientes.

Es que el Motorola G14 que le robaron los delincuentes al trabajador, de 30 años, permitió realizar un seguimiento mediante el Localizador de Google , que permite a los propietarios de celulares Android conocer la ubicación del aparato en caso de robo o pérdida.

Todas esas pruebas, sumadas a las testimoniales obtenidas en la escena del asalto y las imágenes de cámaras de seguridad que tomaron el recorrido de los sospechosos durante el escape, la fiscal del caso avanzará con la imputación y traslado a la cárcel de los dos detenidos.

Más de una década en el mundo delictivo

Los hermanos González Pina llevan más de una década registrando antecedentes policiales por diversos ilícitos, algunos de los cuales terminaron en condenas.

El mayor de los dos, Jonathan Exequiel, inauguró su prontuario en junio de 2009 con una causa de amenazas simples. Dos años más tarde, en julio de 2011 fue investigado por resistencia a la autoridad y, en ese mismo periodo, se le iniciaron expedientes por desobediencia, violación de domicilio e infracción a la Ley 23.737.

Después de un tiempo sin roces con la ley, en 2016 volvió a sumar causas por desobediencia a la autoridad y amenazas agravadas. Mientras que en 2017 fue acusado por una batería de delitos: tres casos de robo agravado, dos de encubrimiento y uno de amenazas agravadas.

Posteriormente, en 2019, lo investigaron otra vez por infracción a la Ley 23.737. En tanto que sus últimos dos antecedentes fueron por amenazas simples y encubrimiento simple, en 2020 y 2023, respectivamente.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 17.33.00 (2) El bolso con el dinero recuperado y el revólver incautado en el procedimiento. Gentileza.

Por el otro lado, su hermano, Lucas Hernán, comenzó su carrera delictiva en 2010 con una serie de expedientes en su contra: robo agravado en grado de tentativa, robo simple, robo agravado, robo agravado por el uso de arma de fuego, dos hechos de robo simple en grado de tentativa y un robo simple consumado, detalla la información policial.

Al año siguiente, en 2011, lo acusaron por abuso de arma de fuego, encubrimiento e infracción a la Ley 23.737, delito por el que volvió a ser investigado a principios de 2013 y 2016.

Por esa época también sumó causas por robo simple, en 2016, y cuatro hechos de robo agravado, un par en 2017 y los dos restantes en 2018, año en el que terminó siendo condenado a siete meses y medio de encierro, motivo por el que se mantuvo privado de su libertad y sin registrar nuevos delitos hasta su detención de este miércoles.

Asalto, persecución y detención

Todo comenzó alrededor de las 14 del miércoles cuando dos malvivientes irrumpieron en el local Black Angus, localizado en el cruce de calles Higuerita y Martínez de Rosas, en el barrio Santa Ana de Rodeo de la Cruz, uno de los cuales le apuntó con un revólver al empleado que estaba a cargo de la atención.

Acto seguido, mediante amenazas, los maleantes consiguieron llevarse 1.500.000 de pesos, un celular Motorola G14, dos cuchillos carniceros, un hacha y varios kilos de carne, detallaron las fuentes del caso.

Acto seguido, subieron a un Volkswagen Gol bordó, con el que se dieron a la fuga por calle Higuerita hacia el norte, por lo que se alertó sobre la situación a la línea de emergencias 911.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 17.33.00 (4) En el interior del Volswagen Gol bordó dieron con parte de lo robado. Gentileza.

Durante la entrevista con el personal policial que trabajó en la escena, la víctima explicó que podría rastrear su celular mediante la cuenta de Google, por lo que pudieron conocer que el aparato se estaba moviendo por la ruta 40, en Las Heras, hacia el norte.

De esa forma, se verificaron las cámaras de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) ubicadas en ese sector y así divisaron sobre el Acceso Norte a un vehículo con las mismas características al que utilizaban los autores del asalto, a altura de calle Pescadores.

Frente a eso, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) se dirigieron hasta esa zona y dieron con el Volkswagen Gol bordó en las cercanías del Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli. Allí, los efectivos les dieron la voz de alto a los ocupantes, pero estos continuaron con su huida a toda velocidad.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 17.33.00 (1)

Así, los policías solicitaron apoyo e iniciaron una persecución que se extendió hasta el Parque Industrial Las Heras, donde los sospechosos subieron al puente en construcción ubicado en el cruce con la ruta 23. En ese lugar, terminaron abandonando el rodado, pero el acompañante cayó en el lugar.

En tanto, el conductor salió corriendo y terminó siendo aprehendido a unos 400 metros hacia el oeste. Además, le secuestraron dos bolsos, uno de los cuales tenía el dinero robado y el otro guardaba el revólver utilizado en el atraco.

Aparte del dinero y el arma, también se logró recuperar la carne, los cuchillos y el hacha sustraídos, así como también el celular de la víctima, que fue clave para la detención de los autores del robo. En tanto, luego de ser identificados, los hermanos fueron trasladados a la Subcomisaría Iriarte, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.