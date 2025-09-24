Intensa persecución en Las Heras para atrapar a dos asaltantes por un millonario robo en una carnicería

Una intensa persecución por las calles de Las Heras permitió detener este miércoles a dos asaltantes que perpetraron un millonario robo armado en una carnicería de Guaymallén . Los malvivientes, que se movilizaban en auto, fueron seguidos por las cámaras policiales y cayeron en la zona del distrito de El Borbollón .

Todo comenzó alrededor de las 14 cuando dos malvivientes irrumpieron en el local Black Angus , localizado en el cruce de calles Higuerita y Martínez de Rosas , en el barrio Santa Ana de Rodeo de la Cruz , uno de los cuales le apuntó con un revólver al empleado que estaba a cargo de la atención.

Acto seguido, mediante amenazas, los maleantes consiguieron llevarse 1.500.000 de pesos , un celular Motorola G14 , dos cuchillos carniceros, un hacha y varios kilos de carne, detallaron las fuentes del caso.

Acto seguido, subieron a un Volkswagen Gol bordó, con el que se dieron a la fuga por calle Higuerita hacia el norte, por lo que se alertó sobre la situación a la línea de emergencias 911 .

Durante la entrevista con el personal policial que trabajó en la escena, la víctima explicó que podría rastrear su celular mediante la cuenta de Google , por lo que pudieron conocer que el aparato se estaba moviendo por la ruta 40 , en Las Heras , hacia el norte,

WhatsApp Image 2025-09-24 at 17.33.00 (4)

De esa forma, se verificaron las cámaras de seguridad del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) ubicadas en ese sector y así divisaron sobre el Acceso Norte a un vehículo con las mismas características al que utilizaban los autores del asalto, a altura de calle Pescadores.

Persecución por Las Heras

Frente a eso, personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) se dirigieron hasta esa zona y dieron con el Volkswagen Gol bordó en las cercanías del Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli. Allí, los efectivos les dieron la voz de alto a los ocupantes, pero estos continuaron con su huida a toda velocidad.

Así, los policías solicitaron apoyo e iniciaron una persecución que se extendió hasta el Parque Industrial Las Heras, donde los sospechosos subieron al puente en construcción ubicado en el cruce con la ruta 23. En ese lugar, terminaron abandonando el rodado, pero el acompañante cayó en el lugar.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 17.33.00 (2)

En tanto, el conductor salió corriendo y terminó siendo aprehendido a unos 400 metros hacia el oeste. Además, le secuestraron dos bolsos, uno de los cuales tenía el dinero robado y el otro guardaba el revólver utilizado en el atraco.

Los detenidos y el secuestro

Aparte del dinero y el arma, también se logró recuperar la carne, los cuchillos y el hacha sustraídos, así como también el celular de la víctima, que fue clave para la detención de los autores del robo.

En tanto, al ser identificados los malvivientes, los policías constataron que se trataba de los hermanos Lucas Hernán (33) y Jonathan Ezequiel González Pina (34), quienes fueron alojados en la Subcomisaría Iriarte a disposición de la Justicia.