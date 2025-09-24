Tragedia en Las Heras: las víctimas eran hermanas, tenían 9 y 12 años y volvían de la escuela

Las hermanas regresaban a bordo de un ómnibus escolar. Bajaron en una parada, cruzaron la calle y fueron impactadas por otro micro, quedando sin vida.

Los primeros trabajos en la escena del accidente fatal, con los cuerpos de las niñas aún tendidos sobre el asfalto.

La muerte de dos niñas que fueron atropelladas por un colectivo sacudió la tarde de este miércoles al distrito de El Algarrobal en Las Heras. Fuentes policiales revelaron a MDZ que las víctimas, identificadas como Brisa Antonella y Carolina Segovia, eran hermanas y tenían 9 y 12 años, respectivamente. Ambas y regresaban de la escuela cuando sufrieron el accidente fatal.

Pasadas las 19.30 continuaban en la escena los trabajos de los peritos de la Policía Científica y el personal de la Policía Vial, que buscaban reconstruir el hecho y determinar la mecánica del siniestro que se cobró la vida de las menores.

En tanto, el conductor del ómnibus del Grupo 600 (El Plumerillo S.A.) que protagonizó la tragedia, identificado como Daniel Heredia (36), quedó demorado a disposición del fiscal de Tránsito Tomás Guevara, quien tomó intervención en la causa. A partir de las pruebas recolectadas, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) definirá su situación procesal en las próximas horas.

Cómo fue el trágico accidente en Las Heras El trágico siniestro se registró pasadas las 18 cuando las dos menores de edad circulaban a bordo de un micro que realiza un recorrido escolar y descendieron en una parada del carril Lavalle al 10.500.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 19.10.44(2) El colectivo que impactó a las dos niñas. Gentileza.