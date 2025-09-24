Tragedia en Las Heras: dos niñas murieron al ser atropelladas por un colectivo

Dos niñas murieron la tarde de este miércoles al ser atropelladas por un colectivo en El Algarrobal , Las Heras . El accidente ocurrió cuando las pequeñas descendieron de otra unidad y fueron impactadas cuando cruzaban las calle. Ambas murieron en el lugar.

El trágico siniestro se registró pasadas las 18 cuando las dos menores de edad circulaban a bordo de un colectivo del Grupo 600 ( El Plumerillo S.A. ), que realiza un recorrido escolar, y descendieron en una parada del carril Lavalle al 10.500 .

Acto seguido, cruzaron la calle por detrás del ómnibus del que bajaron, pero, en ese momento, fueron impactadas por otro ómnibus de la misma empresa, de acuerdo con fuentes policiales consultadas.

A raíz de la fuerte colisión, las dos pequeñas fallecieron en el acto, tal como lo constató personal del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ) que trabajó en la escena.

En tanto, hasta el lugar se desplazó personal de la Policía Vial y la Policía Científica para realizar los peritajes pertinentes en la causa que quedó a cargo del fiscal de Tránsito Tomás Guevara.

Por su parte, el conductor del micro que protagonizó el accidente, identificado como Daniel Heredia (36), fue demorado y quedó alojado en una dependencia policial hasta que se resuelva su situación procesal.