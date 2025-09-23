Metrotranvía: por la rotura de una dupla se interrumpió el servicio a Las Heras

Una dupla del Metrotranvía se averió en la estación Suipacha y mientras la reparan está suspendido el servicio desde Ciudad a Las Heras.

Una dupla del Metrotranvía sufrió un desperfecto en la estación Suipacha, por lo que la circulación de este servicio en el tramo Ciudad-Las Heras ha sido suspendida momentáneamente hasta que logren repararla.

El servicio que se ofrece desde la Estación Gutiérrez, en Maipú, hacia Ciudad, sigue ofreciéndose normalmente hasta la estación Mendoza ubicada en la intersección de Belgrano y Las Heras. Allí, los pasajeros son retirados de la dupla y ya hay tres que se acumulan mientras se llevan a cabo los trabajos para reparar la otra dupla, ubicada una estación más al norte.

Están los mecánicos en este momento trabajando en la dupla que se rompió en la estación Suipacha y se desconoce el motivo de la falla, por ende la duración de las reparaciones. Es en virtud de ello que seguirá detenido el servicio habitual.

