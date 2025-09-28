Cómo fueron las detenciones de los jóvenes armados en Las Heras

Dos jóvenes fueron detenidos durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo en el departamento de Las Heras . La intervención policial constató que en ambos casos los aprehendidos llevaban un arma de fuego lista para ser disparadas.

El primero de estos hechos tuvo lugar sobre la calle Matheu, en frente al barrio Dorrego de Las Heras. Pasadas las 20, personal de la Comisaría 36ª interceptó a un grupo de tres jóvenes para averiguar sus identidades.

Al efectuar el palpado sobre los sujetos, los efectivos notaron que uno de estos jóvenes, un chico de 18 años, llevaba un revólver calibre .22, marca Tala en un bolso tipo morral, la que contaba con un cartucho en el tambor.

Tras esto, los efectivos aprehendieron a los involucrados dentro de la patrulla. Sin embargo, posteriormente el ayudante fiscal Fernando Peñarando dictó la detención del sujeto que poseía el arma en la Subcomisaría Iriarte, ubicada en el mismo departamento.

Por su parte, los otros dos aprehendidos, un chico y una chica menores de edad, quedaron a disposición del personal de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) y sus tutores legales.

revolver 1

Robó un comercio y lo encontraron con la balanza en mano

El segundo hecho fue registrado a minutos de las 3 de este domingo, cuando un joven de 21 años fue detenido tras robar una verdulería sobre la calle Lisandro Moyano, en Las Heras. Al momento de su aprehensión se notificó que el sujeto llevaba otra arma de fuego lista para disparar.

La reconstrucción del hecho sostuvo que personal de la Comisaría 48ª fue notificado por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) sobre una persona con actitud sospechosa por la zona, por lo que comenzaron a patrullar la misma en búsqueda del responsable.

Al poco tiempo lograron dar con el malviviente, quien se movilizaba a pie con una balanza en mano, la que había robado momentos atrás en la verdulería. Cuando notó la presencia de los uniformados, el sujeto arrojó el elemento de medición robado e intentó escapar corriendo por la calle Manuel A Sáez con dirección al Este.

Tras una breve persecución, los efectivos lograron detener al joven a pocas cuadras. Allí, los efectivos encontraron entre las pertenencias del delincuente un revólver calibre .32 largo con una munición colocada.

Una vez efectuada la detención, el joven de 21 años fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte por directiva de la Oficina Fiscal N° 1 Las Heras - Lavalle.