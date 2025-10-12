El peculiar elemento robado de un telo de Guaymallén: un delincuente quedó detenido

Dos delincuentes se robaron el matafuegos de un "telo" en Guaymallén. La insólita estrategia del robo.

Durante la noche de este sábado, tres delincuentes perpetraron un llamativo robo en un alojamiento del departamento de Guaymallén. Los sujetos se llevaron un matafuegos de dentro del telo "La Luna", ubicado sobre la avenida Mathus Hoyos al 284, en el distrito El Bermejo.

El robo del equipo de seguridad se efectuó luego de que estas personas distrajeran al encargado de este lugar, al preguntarle por los precios del negocio, pero con el objetivo de sustraer el matafuegos.

Cómo detuvieron a un delincuente Ya con su extraño botín, los malvivientes se alejaron del alojamiento y se separaron con uno de ellos, llevándose el material por la calle Río Negro, con dirección al sur. Por el otro lado, los dos restantes se fueron corriendo con dirección al oeste.

En ese momento, personal del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) notaron por medio de las cámaras la huida y alertaron a los efectivos de la Comisaría 57°.

Los uniformados interceptaron al ladrón que poseía el matafuegos en el cruce de las calles Alcorta y Río Negro. Al secuestrar el equipo de acción contra incendios se constató que este tenía inscripto el nombre del alojamiento "La Luna".