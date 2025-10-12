Decomisan casi 700 kilos de carne que era transportada en mal estado

Policía Rural y funcionarios del Ministerio de Producción secuestraron 670 kilos de carne bovina y de pollo en General Alvear.

Este domingo la Policía Rural el secuestro de 670 kilos de carne bovina y de pollo en la comuna de General Alvear. La carne fue decomisada a raíz de un operativo realizado en conjunto con la Dirección de Ganadería de la Provincia, donde se constató que el traslado no cumplía con los requerimientos básicos de higiene y temperatura.

Qué hicieron con la carne Tras hacerse con la carne se dio inició con la desnaturalizada química del producto y, finalmente, la mercadería fue enterrada para su descomposición natural en un basurero del sur provincial.

De esta manera se detuvo que esta gran cantidad de alimento, que se encontraba en condiciones no aptas para el consumo humano, no lleguen a los negocios locales y posteriormente a la mesa de los mendocinos.