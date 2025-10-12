Un joven fue brutalmente golpeado por ser homosexual en El Rosedal: "Siempre quise pegarle a uno de estos"

Un joven de 24 años fue atacado a golpes a la salida de un boliche en Palermo luego de intervenir para defender a su amigo, que lloraba por la muerte de su abuela.

Un violento ataque homofóbico ocurrió durante la madrugada del 16 de agosto pasado en el barrio porteño de Palermo. Un joven de 24 años fue brutalmente golpeado a la salida de un boliche luego de intervenir para defender a su amigo, quien lloraba por la reciente muerte de su abuela. El hecho ocurrió cerca de las 5:15, cuando ambos esperaban un auto solicitado por aplicación en la esquina de avenida del Libertador e Isabela Infanta, en la zona de El Rosedal.

Cómo comenzó el violento episodio homofóbico Según el relato de la víctima en su denuncia, que accedió Infobae, dos jóvenes que pasaban por el lugar comenzaron a burlarse de su amigo por su llanto. Al intentar frenar la burla y explicar la situación, los agresores regresaron sobre sus pasos y discutieron entre ellos para decidir quién lo golpearía. Uno de ellos, de cabello rubio largo y ojos claros, le dijo al otro: “Déjamelo a mí que yo siempre quise pegarle a uno de estos”, en referencia a la orientación sexual del joven agredido.

Acto seguido, el atacante lo derribó de una patada en la pierna y, una vez en el suelo, le dio una violenta patada en la mandíbula. Desorientado y ensangrentado, el joven fue asistido minutos después por un efectivo policial y trasladado para recibir atención médica.

Primero fue atendido en el Hospital de Odontología Dr. José Dueñas y luego derivado al Hospital Piñero, donde se confirmó la fractura de mandíbula. Posteriormente, su madre lo llevó al Hospital de Trauma y Emergencias Federico Abete, en Pablo Nogués, donde se le practicó una cirugía maxilofacial. El informe médico del 18 de agosto confirmó una doble fractura mandibular —sinfisiaria y de ángulo izquierdo— y detalló que la operación evolucionó de forma favorable.

La causa y los acusados La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°13 Especializada en Discriminación tomó intervención en el caso, con el patrocinio del abogado Fernando Madeo Facente. La Unidad de Investigaciones Complejas del Ministerio Público Fiscal analizó redes sociales y bases de datos públicas, logrando confirmar que los agresores mantenían contacto entre sí.