Asesinaron a su novia hace casi un año y ahora lo atraparon junto a su hermano por un tiroteo

Joel Ezequiel Flores Avilés tiene 23 años y el año pasado su vida cambió por completo: fue testigo del asesinato de su novia, Geraldina Milagros Benítes , en el oeste de Godoy Cruz . Casi un año después de ese hecho de sangre, fue capturado este martes junto a su hermano como presuntos autores de un tiroteo perpetrado meses atrás en Guaymallén .

El operativo lo desarrolló personal de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz ( UID ), con colaboración del Grupo Especial de Seguridad (GES) y de la División Vant (Vehículos Aéreos No Tripulados), en domicilios de calle Lencinas al 100 y Sarmiento al 1.200, respectivamente, en Las Heras y también en una vivienda del barrio Jardín Victoria de Godoy Cruz .

De acuerdo con la investigación, Joel Flores Avilés se mantenía en la clandestinidad junto a su hermano, Jesús Nahuel (26), y alternaban entre las mencionadas casas, haciendo uso de dos vehículos: un Volskwagen Polo azul, propiedad de una hermana de ambos, y un Chevrolet Corsa gris, perteneciente al mayor de los varones, surge de las tareas de vigilancia realizadas por los sabuesos de Investigaciones.

A partir de esas tareas y otras labores investigativas, se logró atrapar a los dos hermanos durante la mañana de este martes y ambos quedaron a disposición del fiscal de Delitos Especializados Juan Manuel Sánchez , quien se encuentra subrogando a su par Juan Carlos Alessandra y lideró las actuaciones en los allanamientos.

De acuerdo con fuentes cercanas a la instrucción, el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) imputará en las próximas horas a los Flores Avilés por el delito de abuso de armas con lesiones y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, todo en concurso real, y pasarán a la cárcel, en el marco de la investigación por el ataque armado a un joven en Guaymallén .

1001247943-900x1200 Seis celulares secuestrados en los procedimientos. Gentileza.

El tiroteo en Dorrego

El hecho por el que se encuentran sospechados Joel y Jesús Flores Avilés ocurrió el 8 de junio de este año, alrededor de las 19. De acuerdo con la investigación, a esa hora los hermanos y un amigo, identificado como Federico Nicolás Saurina Martínez —permanecía prófugo—, mantuvieron una discusión en calle San Juan de Dios al 500, con un joven llamado Franco Nicolás Estay (24), a quienes habían conocido recientemente en un boliche de la zona.

Aparentemente, los sospechosos le exhibieron un arma de fuego de forma amenazante y luego las cargaron, mientras le recriminaban a la víctima: "Por qué nos nombraste". Acto seguido, sostiene la teoría oficial, realizaron varios disparos contra la humanidad de Estay y le provocaron heridas en ambas piernas.

En un principio, la causa fue investigada como un homicidio en grado de tentativa, por la Unidad Fiscal de Homicidios. No obstante, debido a que las heridas producidas al joven no revestían gravedad, pasó a la órbita de la UFI de Delitos No Especializados como un caso de abuso de armas.

El asesinato en Godoy Cruz

El crimen de Geraldina Benítes ocurrió cerca de las 15.30 del jueves 28 de noviembre del año pasado, en la intersección de calles Jacaranda y Chuquisaca, frente a la manzana B del barrio Jardín Victoria.

En ese lugar, la chica esperaba a su pareja y su cuñado, Joel y Jesús Flores Avilés, quienes fueron a reclamar a la casa de un vecino por un reciente conflicto, de acuerdo con esa investigación. La reconstrucción indica que alguna situación en el interior del inmueble desencadenó un feroz tiroteo.

image Geraldina Benítes, la víctima. Archivo MDZ.

Seguidamente, una bala alcanzó de manera inesperada a Benítes, impactándole en el costado izquierdo del cráneo. La muchacha fue rápidamente trasladada en un Ford Fiesta hasta el Hospital El Carmen, donde los médicos verificaron que el plomo le había quedado alojado en la cabeza

Así, la víctima quedó internada en Terapia Intensiva, aunque, pasadas las 22 de esa jornada, desde el nosocomio confirmaron que presentaba muerte cerebral. Posteriormente, en la madrugada de este viernes, la joven falleció.

Por ese caso se encuentran detenidos con prisión preventiva dos sospechosos, identificados como Bruno Hernán Andrade y Matías Miguel Ángel Aiello. Ambos están imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en la causa que lidera la fiscal Florencia Díaz Peralta.