Conmoción en Quilmes: asesinaron de un balazo a una menor en una fiesta clandestina

Un adolescente de 17 años fue detenido por el crimen de Melody, la menor que recibió un impacto de bala en la cabeza, lo que le provocó la muerte.

Un joven de 17 años fue detenido por su presunta vinculación con la muerte de Melody, la adolescente que recibió un disparo en la cabeza durante una fiesta en Villa La Iapi, Bernal Oeste, partido de Quilmes. En la causa, además, figura otro acusado, de 18 años, que permanece prófugo.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, cuando se desarrollaba una fiesta clandestina. Según los primeros informes, la celebración derivó en una pelea generalizada entre varios adolescentes y en medio del conflicto se registraron disparos. Desafortunadamente, Melody fue alcanzada por un proyectil en la cabeza y perdió la vida casi en el acto.

Qué se sabe del detenido por el crimen de Melody, la joven asesinada en Quilmes Tras el avance de la investigación, las autoridades lograron la captura de A.S., de 17 años. Además, la Fiscalía inició la búsqueda de otro joven de 18 años, por quien se emitió una orden de paradero. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de Quilmes, que continua con las medidas destinadas a reunir pruebas y hallar testigos.