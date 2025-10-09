Los detalles escalofriantes del asesinato de una tiktoker coreana media hora después de hacer un vivo

El hallazgo del cuerpo de la influencer y tiktoker de Corea del Sur Yoon Ji-ah de 25 años reveló la forma en la que fue brutalmente asesinada, siendo el principal sospechoso sería su socio Choi, quien se presentaba con distintos creadores digitales como un empresario exitoso. No obstante, su realidad era opuesta, ya que estaba altamente endeudado.

La hipótesis que se maneja es que, luego de terminar la transmisión aproximadamente a las 15 horas, Yoon fue atacada por Choi, quien habría puesto su cuerpo en una valija y, luego de manejar durante varias horas, abandonó el cadáver en la montaña, con el propósito de ocultar las pruebas del crimen.

El cadáver de Yoon Ji-ah fue encontrado el pasado 11 de septiembre en una ladera montañosa en el condado de Muju, en la provincia de Jeolla del Norte, a más de 200 kilómetros de donde había realizado un video en directo desde la isla de Yeongjong por la plataforma de TikTok tan solo media hora antes de su trágica muerte, según la cronología policial.

Su familia primero denunció su desaparición, y luego de dos días de intensa búsqueda, se confirmó la muerte de la influencer tras hacer un reconocimiento del cuerpo sin vida.

El cuerpo de la tiktoker surcoreana Yoon Ji-ah reveló que fue estrangulada media hora después de realizar un vivo en Tik Tok.

Aun cuando el descubrimiento del crimen salió a la luz hace semanas, la noticia cobró notoriedad en los últimos días debido a que se conocieron claves cruciales sobre cómo murió la influencer y a manos de quien.

El principal sospechoso: su socio, Choi

Las investigaciones de la policía de Corea del Sur llevaron rápidamente a un hombre de 50 años que se presentaba ante figuras del mundo digital como un empresario muy exitoso de la industria informática, que incluso realizaba donaciones importantes a las cuentas de estos influencers a los que trataba de seducir para entablar una colaboración.

No obstante, el empresario Choi ocultaba su realidad de endeudamiento y una vivienda en proceso de embargo detrás de esa fachada que suponía riqueza.

La relación entre Choi y Yoon Ji-ah se dio cuando el supuesto hombre de negocios contactó a la joven proponiéndole aumentar su presencia en redes sociales a cambio de firmar un contrato en el que se comprometía a una colaboración. Sin embargo, el engaño duró poco, y cuando Yoon Ji-ah descubrió la mentira de Choi, decidió romper el contrato el 10 de septiembre, un día antes de ser asesinada.

Hechos según investigaciones y pruebas

Las cámaras de seguridad probaron ser un elemento crucial en la investigación, ya que captaron el último encuentro entre ambos en la isla Yeongjong en la que Choi aparece arrodillado ante Yoon Ji-ah, probablemente rogándole que no termine su relación contractual. A su vez, las imágenes muestran cómo la joven intenta salir del auto y Choi le cierra la puerta de forma violenta para impedírselo.

Al principio, Choi se negó a cooperar con las autoridades, aunque finalmente reconoció su responsabilidad tras el hallazgo del cuerpo. Las investigaciones también revelaron que no era la primera vez que se veía involucrado en hechos violentos contra creadoras de contenido: enfrentaba un proceso judicial por un caso de agresión y privación ilegítima de la libertad ocurrido en diciembre de 2024, que tuvo como víctima a otra influencer de TikTok.

Tras su detención y la difusión de su modus operandi, numerosos usuarios y creadores de la plataforma denunciaron haber sufrido situaciones de manipulación y acoso por parte del mismo hombre.