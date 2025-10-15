Conmoción en San Juan: murió un nene de 8 años en medio de un tiroteo entre familias

El asesinato de un menor, en medio de un tiroteo , conmueve a la ciudad sanjuanina de Rawson este miércoles. Se trata de Emir Barboza, de 8 años, quien perdió la vida tras recibir un disparo en el pecho durante un enfrentamiento entre tres familias.

De acuerdo con los medios locales, el triste hecho tuvo lugar el lunes por la noche en un sector conocido como Manzana 23, en el barrio Valle Grande de la ciudad de Rawson.

Según las primeras declaraciones, el violento enfrentamiento comenzó con una discusión entre chicos y escaló a un intercambio de gritos, insultos y, posteriormente, disparos entre los adultos de las familias Limolle, Carrizo y Barboza. Voces del entorno informaron que el niño estaba jugando cerca cuando una bala impactó su torso.

Un familiar, identificado como Roberto Barboza, trasladó de urgencia al menor hasta el Hospital Marcial Quiroga, minutos después de la medianoche. La médica legista Ana Bruna informó que la víctima presentaba una lesión de entrada de 1 por 1 centímetro en la región torácica, sin orificio de salida. La bala permaneció alojada en el cuerpo y la muerte fue casi instantánea, según el informe forense preliminar.

Tras un llamado al 911, personal policial de la jurisdicción acudió al lugar. Intervinieron la Comisaría 38°, Criminalística y la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Delitos Especiales. El fiscal a cargo de la causa es Iván Grassi, según lo informado por fuentes judiciales.

San Juan, Hospital Marcial Quiroga Los familiares llevaron rápidamente a Emir al Hospital Marcial Quiroga, pero no presentaba señales de vida. X

Los detenidos por el tiroteo y asesinato del menor

En el operativo los efectivos detuvieron a siete personas, entre ellas un menor de edad. En la escena secuestraron un revólver calibre .22. Horas más tarde se incautó otra arma de fuego. Ambos elementos serán sometidos a peritajes balísticos con el objetivo de establecer si alguna de las piezas fue la que provocó la lesión mortal.

La familia de la víctima aseguró públicamente tener identificado al responsable, pero esa versión no figura todavía en el expediente como conclusión probatoria.

Tras el doloroso hecho, varios integrantes del grupo familiar y allegados utilizaron redes sociales para expresar su reclamo de esclarecimiento en el caso. Por su parte, la madre del menor, Rosa, solicitó a la población respeto por el dolor familiar y criticó la circulación de versiones públicas sobre el hecho, "sin saber".