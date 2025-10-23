Choque múltiple e incendio en la Ruta 9: hay cinco muertos
Por motivos que aún se desconocen, uno de los camiones cruzó de carril e impactó contra el otro camión.
Un terrible accidente tuvo lugar en la Ruta 9, donde dos camiones y dos autos chocaron por motivos que aún se desconocen. Como consecuencia del siniestro, los dos camiones se prendieron fuego.
Video: así se incendiaron los dos camiones
El brutal choque tuvo lugar este jueves por la tarde, en la Ruta 9. Uno de los camiones que iba camino a Rosario cruzó de carril e impactó contra el otro camión que iba mano a la Ciudad de Buenos Aires. Además, dos autos fueron arrastrados por los camiones.
Como consecuencia del choque múltiple, cinco personas murieron. Los Bomberos se encuentran trabajando en el lugar. Hay demoras en la zona.
Noticia en desarrollo…