Choque múltiple e incendio en la Ruta 9: hay cinco muertos

Un terrible accidente tuvo lugar en la Ruta 9 , donde dos camiones y dos autos chocaron por motivos que aún se desconocen. Como consecuencia del siniestro, los dos camiones se prendieron fuego.

Video: así se incendiaron los dos camiones

El brutal choque tuvo lugar este jueves por la tarde, en la Ruta 9. Uno de los camiones que iba camino a Rosario cruzó de carril e impactó contra el otro camión que iba mano a la Ciudad de Buenos Aires. Además, dos autos fueron arrastrados por los camiones.