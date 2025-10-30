Grave episodio en Guaymallén: entraron por la fuerza a una Subcomisaría y robaron un arma policial

Un gravísimo hecho se registró la noche de este jueves en la Subcomisaría Conde de Buena Nueva , Guaymallén . Una pelea que se produjo en las inmediaciones terminó dentro del edificio policial y malvivientes aprovecharon la situación para robarle el arma policial a una efectivo. Los autores se dieron a la fuga en una camioneta blanca y fueron detenidos.

La información a la que accedió MDZ sostiene que el episodio se produjo cuando vecinos a bordo de una Volkswagen Suran blanca esperaban la salida de un colegio de la zona, ubicado frente al cruce de calles Buenos Vecinos y Buena Nueva , en el distrito de Rodeo del Medio .

Al parecer, hasta ese lugar llegó un grupo de sujetos a bordo de una camioneta blanca, quienes increparon a los ocupantes de la VW Suran y les recriminaron que estaban mal estacionados. Ante la violenta actitud de estos individuos, decidieron retirarse del lugar.

No obstante, relataron fuentes allegadas al procedimiento, los sospechosos comenzaron a seguirlos y se dio una suerte de persecución que duró más de cuatro kilómetros y terminó a pocos metros de la Subcomisaría Conde . Allí, los agresores impactaron desde atrás al vehículo de las víctimas, por lo que se vieron obligadas a detenerse.

Acto seguido, se inició una riña y los vecinos que iban a bordo de la VW Suran fueron a pedir auxilio al edificio policial. Fue allí cuando tocaron la puerta y abrió una mujer policía , ingresando inesperadamente los dos grupos al interior de la dependencia.

El robo del arma policial

Fue allí, en medio del tumulto, los gritos y las agresiones que uno de los atacantes aprovechó el caos para arrebatarle la pistola 9 milímetros provista por el Estado que tenía la efectivo policial en la pistolera que van en la pierna, también llamada muslera, surge de la reconstrucción del hecho.

Seguidamente, el sospechoso que sustrajo el arma reglamentaria se dio a la fuga junto a sus cómplices en la camioneta blanca y los efectivos de la Subcomisaría Conde le dieron aviso a sus superiores y al Centro Estratégico de Operaciones (CEO).

Intenso operativo y detención de los sospechosos

En el lugar se montó un importante operativo y se logró atrapar a los presuntos autores del grave hecho: cinco sujetos que quedaron a disposición de la Justicia. Asimismo, se logró el secuestro de la camioneta en la que se movilizaban.

En tanto, personal de Investigaciones se trasladó hasta ese sector guaymallino para realizar allanamientos en busca del arma sustraída, la cual pasadas las 23.30 de este jueves continuaba sin ser habida.

En el lugar de los hechos, los jefes policiales de esa jurisdicción y parte de la llamada Cúpula Policial se hicieron presentes para seguir de cerca las tareas.