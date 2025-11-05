Grupo Peñaflor: nuevas oportunidades de trabajo en Mendoza

Grupo Peñaflor , una de las compañías vitivinícolas más reconocidas de Argentina, abrió nuevas convocatorias de trabajo en Mendoza . Las búsquedas están orientadas a perfiles técnicos y profesionales que deseen sumarse al equipo enológico y productivo de la empresa, con sede en Maipú y presencia en distintas regiones vitivinícolas del país.

La empresa busca un Analista de Enología para sumarse al equipo técnico en Mendoza . El puesto está dirigido a licenciados en Enología o ingenieros agrónomos con experiencia en vendimias y manejo de herramientas informáticas.

Entre las principales tareas se incluyen la carga y control de información en sistemas, seguimiento de procesos de bodega y apoyo al control de calidad.

Los interesados pueden postularse a través del sitio Computrabajo , en el perfil oficial de Grupo Peñaflor.

De cara a la próxima vendimia, Peñaflor incorporará técnicos electromecánicos, mecánicos e industriales para su planta de Coquimbito, Maipú.

Las postulaciones se realizan exclusivamente a través de Computrabajo.

La búsqueda está dirigida a personas comprometidas, con formación técnica y experiencia en mantenimiento dentro del sector vitivinícola. El trabajo será presencial y a turnos, con contrato eventual durante la temporada.

Las postulaciones se realizan también por Computrabajo, bajo el aviso “Técnico de electricidad industrial”.

Jefe de Enología en Grupo Peñaflor

Por último, la bodega seleccionará un Jefe de Enología de Operación para su planta de Coquimbito. El puesto requiere título universitario en Enología o carrera afín, habilitación ante el INV y experiencia comprobable liderando equipos de trabajo en bodegas de gran volumen.

El cargo implica responsabilidad directa sobre el control de procesos, gestión de personal y planificación de la producción. Las postulaciones se gestionan en el portal Computrabajo.