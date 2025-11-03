Trabajo en Mendoza: la bodega Zuccardi busca personal para la próxima vendimia

La reconocida bodega mendocina lanzó su convocatoria de trabajo para incorporar personal en Maipú y el Valle de Uco durante la vendimia 2026.

Familia Zuccardi lanzó su convocatoria de trabajo para la vendimia 2026 en Maipú y el Valle de Uco. Foto: Gentileza Familia Zuccardi

La reconocida bodega Familia Zuccardi abrió su convocatoria para incorporar personal de cara a la Vendimia 2026, ofreciendo una oportunidad de trabajo para estudiantes y graduados que quieran vivir de cerca una de las experiencias más emblemáticas del mundo del vino en Mendoza.

La búsqueda está dirigida a estudiantes avanzados o egresados de Enología, Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Bromatología o carreras afines. Según informaron desde la empresa, se valorará especialmente contar con experiencia en vendimias anteriores, así como la disposición para trabajar en equipo, aprender y compartir los valores de calidad, innovación, pasión y compromiso que distinguen a la marca.

La convocatoria, publicada en LinkedIn, incluye puestos en Maipú y en el Valle de Uco, y la modalidad laboral es presencial y de jornada completa. Los interesados pueden enviar su currículum para participar del proceso de selección y formar parte de los equipos que acompañarán la próxima cosecha.

bodega bandini viñedos cosechador riego (1) La bodega mendocina busca incorporar personal para la próxima temporada de vendimia. Alf Ponce Mercado / MDZ Sobre la bodega Familia Zuccardi Fundada en 1963 por el ingeniero Alberto Zuccardi, la empresa familiar se consolidó como una de las bodegas más importantes de la Argentina. Actualmente, sus vinos y aceites de oliva llegan a más de 60 países de los cinco continentes, y la firma también se destaca en el área de hospitalidad, con centros de visitas y restaurantes en Bodega Santa Julia, Bodega Zuccardi Valle de Uco y la almazara Zuelo.