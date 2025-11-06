Buenos Aires reúne a alcaldes de 20 ciudades iberoamericanas para definir una agenda común de desarrollo urbano

La Ciudad de Buenos Aires es sede de la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), que reúne a alcaldes y representantes de 20 ciudades de la región.

La Ciudad de Buenos Aires se convirtió esta semana en el epicentro del diálogo y la cooperación regional al albergar la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). El encuentro, que reúne a alcaldes y delegaciones de 20 capitales y grandes ciudades iberoamericanas, tiene como objetivo fortalecer los lazos de colaboración y construir una agenda común frente a los desafíos urbanos, sociales y ambientales que enfrentan las ciudades de la región.

Quiénes forman parte de la Asamblea con sede en Buenos Aires La Asamblea, que se desarrolla en la Usina del Arte, está encabezada por el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la Secretaria General de la UCCI, Almudena Maíllo del Valle. Se trata del máximo órgano de decisión de la entidad, que en esta edición busca renovar autoridades, definir prioridades estratégicas y consolidar los compromisos de cooperación entre las capitales iberoamericanas.

UCCI GCBA La jornada institucional comenzó en la Casa de Gobierno de la Ciudad, donde Jorge Macri recibió oficialmente a las delegaciones participantes y presidió la reunión del Comité Ejecutivo de la UCCI. Durante el encuentro, se acordaron las prioridades de trabajo conjunto para el próximo bienio, con especial foco en la movilidad sustentable, la innovación, la seguridad ciudadana y el desarrollo urbano sostenible.

En paralelo, se realizó la reunión de la Vicepresidencia del Cono Sur, liderada por Buenos Aires junto a Montevideo y Santiago de Chile, en la que se definió una agenda compartida de desarrollo e integración regional. Estas instancias de diálogo permitieron evaluar los avances de la agenda iberoamericana y definir nuevas líneas de acción conjunta orientadas a promover ciudades más inclusivas, seguras e innovadoras.

“Iberoamérica comparte historia, idioma y desafíos. Pero esta asamblea representa algo más: la decisión de trabajar en red, unir esfuerzos y generar políticas que permitan que nuestras ciudades crezcan con más seguridad, desarrollo e innovación”, expresó Jorge Macri, al inaugurar oficialmente la jornada.