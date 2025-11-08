Gobierno instala centro de emergencia en 9 de Julio ante el avance de las inundaciones

El Gobierno nacional activará este sábado un centro de emergencia y logística en 9 de Julio , uno de los puntos más castigados por las inundaciones que afectan al interior bonaerense. La decisión se enmarca en el esquema de asistencia anunciado por la ministra Patricia Bullrich .

Según se informó, los jefes comunales mantienen diálogo permanente tanto con Nación como con la administración de Axel Kicillof tras las lluvias excepcionales. Desde la Jefatura de Gabinete remarcaron que todos los recursos federales están disponibles para afrontar una emergencia que lleva meses y que se agravó con las precipitaciones recientes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, arribará a 9 de Julio cerca del mediodía para recorrer los sectores más deteriorados junto a la intendenta María José Gentile. Luego mantendrá una reunión cerrada con los mandatarios de General Viamonte, Carlos Casares y Bragado, a la que se sumarán funcionarios de Agricultura y Defensa Civil.

Más tarde, productores rurales participarán de un encuentro en la Sociedad Rural local para evaluar daños y coordinar asistencia.

Las autoridades locales describen un escenario complejo que se arrastra desde febrero: caminos secundarios anegados, canales desbordados, escuelas evacuadas y campos bajo agua. Solo en 9 de Julio ya cayeron 1600 milímetros, una cifra que casi duplica el promedio anual habitual. Si bien la tierra absorbió parte del exceso tras años de sequía, la sucesión de temporales volvió críticas grandes áreas productivas de la región.

Inundaciones en Carlos Casares Inundaciones en Carlos Casares. X

Los municipios coinciden en que la topografía llana y la falta de pendientes limita el drenaje, mientras que el freno del Plan Maestro Integral del río Salado —paralizado desde 2023— agrava la situación. La Provincia aseguró que retomará esa obra estratégica, clave para ampliar la capacidad del cauce y mitigar los ciclos de sequías e inundaciones en 59 distritos.

Los distritos más afectados

General Viamonte, Carlos Casares y Bragado figuran entre los distritos más comprometidos. En Casares, su intendente destacó que cada precipitación supera la capacidad del sistema de canales y reclamó equipamiento vial para acelerar las tareas de auxilio.

Desde Bragado valoran el trabajo conjunto con Provincia y celebran la inclusión, en el próximo presupuesto, de obras de canalización que agilizarán el escurrimiento.

Durante las últimas horas, equipos provinciales y nacionales volvieron a reunirse en 9 de Julio para afinar el operativo. Se dispuso maquinaria pesada de Vialidad e Hidráulica, además de bombas hidráulicas para desagotar sectores urbanos y reforzar defensas en áreas rurales.