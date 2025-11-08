Volvieron los colectivos a la avenida Godoy Cruz: pasajeros conformes y comerciantes aliviados

Después de casi tres meses de trabajo, una parte de las obras de reparación de veredas y mejoramiento urbano en la avenida Godoy Cruz llegaron a su fin. La calle recuperó su ritmo habitual. Sin embargo, los comerciantes de la zona aseguran que el impacto económico del proceso fue importante y que la recuperación llevará tiempo.

Durante los meses que duró la obra, varios locales vieron caer sus ventas debido al difícil acceso, el ruido constante y el polvo que se acumulaba frente a sus negocios. Si bien la remodelación trajo una mejora estética y funcional al espacio público, muchos aseguraron que no se sintieron escuchados por las autoridades municipales.

Las obras de la Avenida Godoy Cruz continúan de Patricias Mendocinas a Mitre.

Capital y Santa Rosa podrán acceder a créditos para invertir en obras públicas de cara al final de las gestiones municipales. Foto: Ciudad de Mendoza

“Nunca nos consultaron ni avisaron claramente cuánto iba a durar. Entendemos que las obras son necesarias, pero se podrían haber hecho en otro momento del año, no justo cuando más movimiento tenemos”, expresó uno de los comerciantes .

Otros comerciantes coincidieron en que la falta de comunicación y previsión complicó su actividad diaria. Algunos incluso tuvieron que reducir horarios o cambiarlos temporalmente por la baja en las ventas.

“Fue muy difícil mantenernos. El polvo entraba al local, la gente no quería pasar, y las ventas bajaron muchísimo. Ojalá ahora que terminó la obra podamos recuperarnos”, comentó un empleado.

Con las calles ya despejadas y una apariencia renovada, la expectativa ahora se centra en que el movimiento comercial vuelva a la normalidad.

Volvieron las paradas de colectivos

El día lunes 3 de noviembre, cientos de colectivos retomaron sus recorridos habituales en la avenida Godoy Cruz, luego de la finalización de las obras de repavimentación y mejoras integrales ejecutadas por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

Durante los tres meses que estuvo en obras esa parte de la calle, muchos pasajeros buscaron otras alternativas como caminar unas cuadras más hasta llegar a las paradas habilitadas o buscar un transporte por aplicación (Uber o Cabify).

Los más perjudicados fueron los pasajeros que tenían que hacer algún trasbordo ya que sumaron una caminata de tres cuadras al engorroso trajín de cambiar de colectivo.

Las obras en la avenida Godoy Cruz

Las tareas sobre la avenida Godoy Cruz son parte del Plan de Obras Urbanas, que contempla la renovación integral de distintas arterias y espacios públicos para mejorar la transitabilidad y la infraestructura urbana.

Aunque la zona donde están ubicadas las paradas de colectivos está finalizada, todavía está en reparación la vereda norte entre Patricias Mendocinas y Mitre. Además, el viernes la empresa contratista rompió un caño maestro en la esquina de Godoy Cruz y San Martín.